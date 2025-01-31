Главный аксессуар весны-2025 — как носить и с чем сочетать

Красивая брошь. Фото: Freepik

Броши в 2025 году стали не просто стильным аксессуаром, а настоящим модным открытием, и теперь это не просто деталь гардероба, а важный акцент в образе каждой модницы. Забудьте о стереотипах — современные броши совсем не напоминают те, что когда-то носили наши бабушки. Они лаконичные, стильные, изящные и идеально подходят к любому образу.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Главная тенденция этого года — минимализм. Вместо ярких камней, кристаллов и чрезмерного блеска в моде сдержанные и элегантные формы. Лучше всего смотрятся броши в золотых или серебряных тонах, ведь они добавляют изысканности и прекрасно подходят к любому наряду. В тренде — геометрические формы, плавные линии и природные мотивы, которые делают образ гармоничным и современным.

Нежная брошь. Фото из Instagram

Как и с чем носить броши

Самый простой вариант — украсить брошью свитер или кардиган. Кроме эстетики, это еще и практично: брошь может красиво закрепить драпировку или создать интересную складку на ткани. Еще один модный прием — использование двух брошей одновременно.

Если расположить их асимметрично или совместить разные дизайны, можно создать действительно оригинальный акцент.

Интересный дизайн. Фото из Instagram

Не стоит забывать и о шарфах — они не только согревают в холодное время, но и добавляют стильности образу. Закрепив шарф брошью, можно быть уверенной, что он останется на месте и не будет спадать с плеч.

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — размер. В 2025 году броши стали более массивными, что делает их не просто аксессуаром, а настоящим главным элементом образа.

Броши. Фото из Instagram

Поэтому если хочется добавить нотку изысканности в образ, стоит выбрать вариант с надежным креплением и оригинальным дизайном.

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