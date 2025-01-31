Головний аксесуар весни-2025 — як носити та з чим поєднувати

Гарна брошка. Фото: Freepik

Брошки у 2025 році стали не просто стильним аксесуаром, а справжнім модним відкриттям, і тепер це не просто деталь гардероба, а важливий акцент в образі кожної модниці. Забудьте про стереотипи — сучасні брошки зовсім не нагадують ті, що колись носили наші бабусі. Вони лаконічні, стильні, витончені й ідеально підходять до будь-якого образу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Головна тенденція цього року — мінімалізм. Замість яскравих каменів, кристалів і надмірного блиску в моді стримані й елегантні форми. Найкраще виглядають брошки в золотих або срібних тонах, адже вони додають вишуканості та чудово пасують до будь-якого вбрання. В тренді — геометричні форми, плавні лінії та природні мотиви, які роблять образ гармонійним і сучасним.

Ніжна брошка. Фото з Instagram

Як і з чим носити брошки

Найпростіший варіант – прикрасити брошкою светр або кардиган. Окрім естетики, це ще й практично: брошка може красиво закріпити драпірування або створити цікаву складку на тканині. Ще один модний прийом — використання двох брошок одночасно.

Якщо розташувати їх асиметрично або поєднати різні дизайни, можна створити справді оригінальний акцент.

Цікавий дизайн. Фото з Instagram

Не варто забувати і про шарфи — вони не лише зігрівають у холодну пору, а й додають стильності образу. Закріпивши шарф брошкою, можна бути впевненою, що він залишиться на місці й не буде спадати з плечей.

Ще один нюанс, на який варто звернути увагу — розмір. У 2025 році брошки стали більш масивними, що робить їх не просто аксесуаром, а справжнім головним елементом образу.

Брошки. Фото з Instagram

Тож якщо хочеться додати нотку вишуканості в образ, варто обрати варіант із надійним кріпленням і оригінальним дизайном.

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