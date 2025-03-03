Лучшие платья и костюмы Оскара-2025 — кто поразил больше всего

Селена Гомес. Фото: скриншот видео

В ночь на 3 марта состоялось самое ожидаемое событие года — вручение премии "Оскар". Красная дорожка традиционно стала местом, где знаменитости продемонстрировали роскошные наряды, стильные эксперименты и безупречный вкус. В этом году звезды поразили как элегантностью, так и смелыми модными решениями.

Об этом сообщает УНИАН.

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Деми Мур

Американская актриса, номинантка за роль в фильме "Субстанция", выбрала платье от Giorgio Armani Prive. Изящный наряд с глубоким декольте был украшен кристаллами и имел эффектный шлейф. Дополнительный блеск образу добавили серебристые серьги и браслет. Хотя статуэтка ей не досталась, на красной дорожке она выглядела просто потрясающе.

Деми Мур. Фото: скриншот видео

Ариана Гранде

Певица и актриса появилась в нежно-розовом платье от Schiaparelli Haute Couture, расшитом 190 тысячами кристаллов. Корсет без бретелек, плавный переход в широкую юбку — образ получился очень женственным. Некоторые были удивлены таким выбором, но поклонников этого стиля оказалось немало.

Ариана Гранде. Фото: скриншот видео

Селена Гомес

Звезда выбрала элегантное платье от Ralph Lauren. Нежно-розовый оттенок, классический крой и изысканные детали подчеркнули ее утонченность. Образ дополнило серебристое колье, что добавило нотку роскоши.

Селена Гомес. Фото: скриншот видео

Эдриан Броуди

Победитель в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Бруталист" поразил классическим, но очень стильным выбором. Темно-синий смокинг от Prada, белая рубашка, галстук-бабочка и брошь на лацкане сделали его вид утонченным и элегантным.

Эдриан Броуди. Фото: скриншот видео

Джефф Голдблюм

Голливудский актер не боится смелых сочетаний. На этот раз он выбрал кремовый пиджак, который гармонично дополнил ярко-фиолетовым жакетом и рубашкой с принтом. Акценты — бутоньерка в фиолетово-зеленых тонах, черные брюки и кожаные туфли. Изюминкой стали очки с зелеными линзами.

Джефф Голдблюм. Фото: скриншот видео

Эль Фэннинг

Актриса напомнила сказочную принцессу в платье от Givenchy. Белый цвет, нежный бант на талии и минималистичный макияж создали очень хрупкий и изысканный образ. Ее высокая прическа в стиле "пучок" только подчеркнула элегантность.

Эль Фэннинг. Фото: скриншот видео

Марисса Боде

Звезда фильма "Wicked: Чародейка" очаровала всех рубиновым платьем, расшитым блестками. Особый акцент — туфли в стиле Дороти из "Волшебника страны Оз", которые сделали ее внешний вид еще более очаровательным и стильным.

Марисса Боде Фото: скриншот видео

Таким образом, красная дорожка "Оскара-2025" снова стала настоящим показом мод, где каждая знаменитость продемонстрировала свою уникальность и утонченный стиль.

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