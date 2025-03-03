Найкращі сукні та костюми Оскара-2025 — хто вразив найбільше

Селена Гомес. Фото: скриншот відео

У ніч проти 3 березня відбулася найочікуваніша подія року — вручення премії "Оскар". Червона доріжка традиційно стала місцем, де знаменитості продемонстрували розкішні вбрання, стильні експерименти та бездоганний смак. Цього року зірки вразили як елегантністю, так і сміливими модними рішеннями.

Про це повідомляє УНІАН.

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Демі Мур

Американська акторка, номінантка за роль у фільмі "Субстанція", обрала сукню від Giorgio Armani Prive. Витончене вбрання з глибоким декольте було прикрашене кристалами та мало ефектний шлейф. Додатковий блиск образу додали сріблясті сережки та браслет. Хоча статуетка їй не дісталася, на червоній доріжці вона мала просто приголомшливий вигляд.

Демі Мур. Фото: скриншот відео

Аріана Гранде

Співачка та акторка з’явилася у ніжно-рожевій сукні від Schiaparelli Haute Couture, розшитій 190 тисячами кристалів. Корсет без бретелей, плавний перехід у широку спідницю — образ вийшов дуже жіночним. Дехто був здивований таким вибором, але прихильників цього стилю виявилося чимало.

Аріана Гранде. Фото: скриншот відео

Селена Гомес

Зірка обрала елегантну сукню від Ralph Lauren. Ніжно-рожевий відтінок, класичний крій та вишукані деталі підкреслили її витонченість. Образ доповнило сріблясте кольє, що додало нотку розкоші.

Селена Гомес. Фото: скриншот відео

Едріан Броуді

Переможець у категорії "Найкраща чоловіча роль" за фільм "Бруталіст" вразив класичним, але дуже стильним вибором. Темно-синій смокінг від Prada, біла сорочка, краватка-метелик і брошка на лацкані зробили його вигляд витонченим та елегантним.

Едріан Броуді. Фото: скриншот відео

Джефф Голдблюм

Голлівудський актор не боїться сміливих поєднань. Цього разу він обрав кремовий піджак, який гармонійно доповнив яскраво-фіолетовим жакетом та сорочкою з принтом. Акценти — бутоньєрка у фіолетово-зелених тонах, чорні штани та шкіряні туфлі. Родзинкою стали окуляри із зеленими лінзами.

Джефф Голдблюм. Фото: скриншот відео

Ель Феннінг

Акторка нагадала казкову принцесу у сукні від Givenchy. Білий колір, ніжний бант на талії та мінімалістичний макіяж створили дуже тендітний та вишуканий образ. Її висока зачіска у стилі "пучок" тільки підкреслила елегантність.

Ель Феннінг. Фото: скриншот відео

Марісса Боде

Зірка фільму "Wicked: Чародійка" зачарувала всіх рубіновою сукнею, розшитою блискітками. Особливий акцент — туфлі в стилі Дороті з "Чарівника країни Оз", які зробили її зовнішній вигляд ще більш чарівним та стильним.

Марісса Боде. Фото: скриншот відео

Таким чином, червона доріжка "Оскара-2025" знову стала справжнім показом мод, де кожна знаменитість продемонструвала свою унікальність та витончений стиль.

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