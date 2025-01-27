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Модные женские куртки 2025 — что должно быть в вашем гардеробе

27 января 2025 10:22
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые модные куртки для женщин — что будут носить весной 2025 года
Девушка в куртке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Весна — это не просто время пробуждения природы, но и прекрасная возможность освежить гардероб. Почему бы не добавить в него что-то новенькое? Например, стильную куртку, которая станет не только практичным, но и модным элементом образа. Трендовые женские куртки весны 2025 года уже можно приобрести.

Новини.LIVE расскажет, на какие модели обратить внимание.

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Многие бренды презентовали свои весенние коллекции еще зимой, а те, что не успели, готовятся представить свежие модели в ближайшее время. Выбрать куртку — дело серьезное, ведь она должна быть не только красивой, но и удобной, базовой, чтобы легко комбинировалась с другими вещами.

Какие варианты курток стоит рассмотреть

Кожаные куртки

Кожаная куртка — это мастхэв каждой весны. Она универсальна и подходит к любой обуви: от классических каблуков до удобных кроссовок. В 2025 году в моде будут укороченные кожаные куртки и модели в стиле пиджаков.

Особенно актуальными станут черные оверсайз варианты и стильные коричневые модели. Кожаная куртка — это как маленькое черное платье: классика, которая никогда не выйдет из моды.

Кожаные куртки выглядят всегда актуально
Кожаная куртка. Фото из Instagram

Куртки в стиле спортивный шик

Спортивный шик снова возвращается. В дизайне таких курток чувствуется вдохновение Олимпийскими играми: молнии, современные материалы, иногда даже кожа или замша. Известные бренды, такие как Gucci, Miu и Bottega Veneta, сделали спортивный стиль невероятно модным. Такую куртку можно носить с чем угодно: от шорт и джинсов до платьев.

Куртки в спортивном стиле можно сочетать с чем угодно
Куртка. Фото из Instagram

Джинсовые куртки

Деним — это классика, которая всегда актуальна. Джинсовые куртки — идеальный выбор для весны. Они легко комбинируются с любой одеждой и подходят даже для летних вечеров, когда хочется немного уюта.

Джинсовая куртка подходит для разной погоды
Джинсовая куртка. Фото из Instagram

Если еще нет джинсовой куртки в гардеробе — самое время исправить эту ситуацию.

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мода тренды стиль куртка 2025 год

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