Самые модные куртки для женщин — что будут носить весной 2025 года

Модные женские куртки 2025 — что должно быть в вашем гардеробе
Весна — это не просто время пробуждения природы, но и прекрасная возможность освежить гардероб. Почему бы не добавить в него что-то новенькое? Например, стильную куртку, которая станет не только практичным, но и модным элементом образа. Трендовые женские куртки весны 2025 года уже можно приобрести.
Новини.LIVE расскажет, на какие модели обратить внимание.
Многие бренды презентовали свои весенние коллекции еще зимой, а те, что не успели, готовятся представить свежие модели в ближайшее время. Выбрать куртку — дело серьезное, ведь она должна быть не только красивой, но и удобной, базовой, чтобы легко комбинировалась с другими вещами.
Какие варианты курток стоит рассмотреть
Кожаные куртки
Кожаная куртка — это мастхэв каждой весны. Она универсальна и подходит к любой обуви: от классических каблуков до удобных кроссовок. В 2025 году в моде будут укороченные кожаные куртки и модели в стиле пиджаков.
Особенно актуальными станут черные оверсайз варианты и стильные коричневые модели. Кожаная куртка — это как маленькое черное платье: классика, которая никогда не выйдет из моды.
Куртки в стиле спортивный шик
Спортивный шик снова возвращается. В дизайне таких курток чувствуется вдохновение Олимпийскими играми: молнии, современные материалы, иногда даже кожа или замша. Известные бренды, такие как Gucci, Miu и Bottega Veneta, сделали спортивный стиль невероятно модным. Такую куртку можно носить с чем угодно: от шорт и джинсов до платьев.
Джинсовые куртки
Деним — это классика, которая всегда актуальна. Джинсовые куртки — идеальный выбор для весны. Они легко комбинируются с любой одеждой и подходят даже для летних вечеров, когда хочется немного уюта.
Если еще нет джинсовой куртки в гардеробе — самое время исправить эту ситуацию.
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