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Модні жіночі куртки 2025 — що має бути у вашому гардеробі

27 січня 2025 10:22
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Наймодніші куртки для жінок — що носитимуть весною 2025
Дівчина в куртці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Весна — це не просто час пробудження природи, а й чудова нагода освіжити гардероб. Чому б не додати до нього щось новеньке? Наприклад, стильну куртку, яка стане не лише практичним, але й модним елементом образу. Трендові жіночі куртки весни 2025 року вже можна придбати.

Новини.LIVE розповість, на які моделі звернути увагу. 

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Багато брендів презентували свої весняні колекції ще взимку, а ті, що не встигли, готуються представити свіжі моделі найближчим часом. Обрати куртку — справа серйозна, адже вона має бути не лише красивою, а й зручною, базовою та такою, що легко комбінується з іншими речами. 

Які варіанти курток варто розглянути

Шкіряні куртки

Шкіряна куртка — це мастхев кожної весни. Вона універсальна і пасує до будь-якого взуття: від класичних підборів до зручних кросівок. У 2025 році в моді будуть укорочені шкіряні куртки та моделі у стилі піджаків.

Особливо актуальними стануть чорні оверсайз-варіанти та стильні коричневі моделі. Шкіряна куртка — це як маленька чорна сукня: класика, яка ніколи не вийде з моди.

Шкіряні куртки мають завжди актуальний вигляд
Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Куртки у стилі спортивний шик

Спортивний шик знову повертається. У дизайні таких курток відчувається натхнення Олімпійськими іграми: блискавки, сучасні матеріали, іноді навіть шкіра чи замша. Відомі бренди, як-от Gucci, Miu та Bottega Veneta, зробили спортивний стиль неймовірно модним. Таку куртку можна носити з чим завгодно: від шортів і джинсів до суконь.

Куртки у спортивному стилі можна поєднувати з будь чим
Куртка. Фото з Instagram

Джинсові куртки

Денім — це класика, яка завжди актуальна. Джинсові куртки — ідеальний вибір для весни. Вони легко комбінуються з будь-яким одягом і підходять навіть для літніх вечорів, коли хочеться трохи затишку.

Джинсова куртка підходить для різної погоди
Джинсова куртка. Фото з Instagram

Якщо ще немає джинсової куртки в гардеробі — саме час виправити цю ситуацію.

Раніше ми писали про те, які пуховики у 2025 році є найбільш трендовими.

Також ми повідомляли, яку модель куртки на зиму обрала собі дружина Віктора Павліка. 

мода тренди стиль куртка 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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