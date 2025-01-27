Наймодніші куртки для жінок — що носитимуть весною 2025

Дівчина в куртці. Фото: Freepik

Весна — це не просто час пробудження природи, а й чудова нагода освіжити гардероб. Чому б не додати до нього щось новеньке? Наприклад, стильну куртку, яка стане не лише практичним, але й модним елементом образу. Трендові жіночі куртки весни 2025 року вже можна придбати.

Новини.LIVE розповість, на які моделі звернути увагу.

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Багато брендів презентували свої весняні колекції ще взимку, а ті, що не встигли, готуються представити свіжі моделі найближчим часом. Обрати куртку — справа серйозна, адже вона має бути не лише красивою, а й зручною, базовою та такою, що легко комбінується з іншими речами.

Які варіанти курток варто розглянути

Шкіряні куртки

Шкіряна куртка — це мастхев кожної весни. Вона універсальна і пасує до будь-якого взуття: від класичних підборів до зручних кросівок. У 2025 році в моді будуть укорочені шкіряні куртки та моделі у стилі піджаків.

Особливо актуальними стануть чорні оверсайз-варіанти та стильні коричневі моделі. Шкіряна куртка — це як маленька чорна сукня: класика, яка ніколи не вийде з моди.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Куртки у стилі спортивний шик

Спортивний шик знову повертається. У дизайні таких курток відчувається натхнення Олімпійськими іграми: блискавки, сучасні матеріали, іноді навіть шкіра чи замша. Відомі бренди, як-от Gucci, Miu та Bottega Veneta, зробили спортивний стиль неймовірно модним. Таку куртку можна носити з чим завгодно: від шортів і джинсів до суконь.

Куртка. Фото з Instagram

Джинсові куртки

Денім — це класика, яка завжди актуальна. Джинсові куртки — ідеальний вибір для весни. Вони легко комбінуються з будь-яким одягом і підходять навіть для літніх вечорів, коли хочеться трохи затишку.

Джинсова куртка. Фото з Instagram

Якщо ще немає джинсової куртки в гардеробі — саме час виправити цю ситуацію.

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