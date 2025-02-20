Сумки, которые все захотят себе в 2025 году — главные тренды

Красивая красная сумка. Фото: Freepik

Один из главных аксессуаров в гардеробе — это, безусловно, сумка. Она не просто завершает образ, но и становится настоящим спасителем в повседневной жизни. Без нее сложно представить выход на работу, прогулку или даже поход в магазин. Но мода не стоит на месте, и то, что было популярным в прошлом году, уступает новым трендам.

В ELLE рассказали, какие же сумки стоит добавить в свой гардероб в 2025 году.

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Бахрома и бохо-шик

В следующем году в моду возвращается богемный стиль, а с ним — сумки с бахромой. Это могут быть как кожаные, так и плетеные варианты. Они прекрасно подходят к легким платьям, джинсам и даже классическим образам, добавляя немного непринужденности и свободы.

Сумка с бахромой. Фото из Instagram

Мягкая замша

Замшевые сумки плавно перекочевали не собираются терять актуальность. Самые модные модели — либо компактные прямоугольные, либо большие и вместительные, куда легко поместится ноутбук или любимая книга. А еще стоит обратить внимание на теплые оттенки коричневого — они стали настоящей классикой.

Сумка из замши. Фото из Instagram

Длинные ручки

Сумки с длинными ручками обещают стать хитом. Они удобны, ведь их легко носить на плече, а вытянутая форма добавляет элегантности. Идеальный вариант для тех, кто любит сочетание стиля и практичности.

Коричневая сумка. Фото из Instagram

Medicine bag — для тех, кто носит все

Если есть сумки для минималистов, то medicine bag — это выбор для тех, кто любит иметь под рукой все необходимое. Такие модели вместительные, удобные, а их дизайн позволяет носить и ноутбук, и бутылку воды, и даже сменную одежду.

Medicine bag. Фото из Instagram

Сумка-ведро — неожиданное возвращение

Когда казалось, что тренд на сумки-корзины и ведра остался в прошлом, он неожиданно возвращается. Оригинальная форма, вместительность и стильный вид делают их отличным дополнением к любому образу.

Сумка-ведро. Фото из Instagram

Кроме новых трендов, в моде остаются классические черные сумки, роскошные оттенки бургунди, а летом стоит ожидать возвращения моделей с цветочными принтами.

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