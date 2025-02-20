Сумки, які всі захочуть собі у 2025 році — головні тренди

Гарна червона сумка. Фото: Freepik

Один із головних аксесуарів у гардеробі — це, безперечно, сумка. Вона не просто завершує образ, а й стає справжнім рятівником у повсякденному житті. Без неї складно уявити вихід на роботу, прогулянку чи навіть похід у магазин. Але мода не стоїть на місці, і те, що було популярним минулого року, поступається новим трендам.

У ELLE розповіли, які ж сумки варто додати до свого гардероба у 2025 році.

Читайте також:

Трендові сумки 2025 року

Бахрома та бохо-шик

Наступного року в моду повертається богемний стиль, а з ним — сумки з бахромою. Це можуть бути як шкіряні, так і плетені варіанти. Вони чудово пасують до легких суконь, джинсів і навіть класичних образів, додаючи трохи невимушеності та свободи.

Сумка з бахромою. Фото з Instagram

М'яка замша

Замшеві сумки не збираються втрачати актуальність. Наймодніші моделі — або компактні прямокутні, або великі й місткі, куди легко вміститься ноутбук чи улюблена книга. А ще варто звернути увагу на теплі відтінки коричневого — вони стали справжньою класикою.

Сумка з замші. Фото з Instagram

Довгі ручки

Сумки з довгими ручками обіцяють стати хітом. Вони зручні, адже їх легко носити на плечі, а витягнута форма додає елегантності. Ідеальний варіант для тих, хто любить поєднання стилю та практичності.

Коричнева сумка. Фото з Instagram

Medicine bag – для тих, хто носить усе

Якщо є сумки для мінімалістів, то medicine bag — це вибір для тих, хто любить мати під рукою все необхідне. Такі моделі місткі, зручні, а їх дизайн дозволяє носити і ноутбук, і пляшку води, і навіть змінний одяг.

Medicine bag. Фото з Instagram

Сумка-відро — несподіване повернення

Коли здавалось, що тренд на сумки-кошики та відра залишився в минулому, він несподівано повертається. Оригінальна форма, місткість та стильний вигляд роблять їх чудовим доповненням до будь-якого образу.

Сумка-відро. Фото з Instagram

Окрім нових трендів, у моді залишаються класичні чорні сумки, розкішні відтінки бургунді, а влітку варто очікувати на повернення моделей із квітковими принтами.

Раніше ми писали про те, яка сумка стала популярною серед знаменитостей.

Також ми повідомляли, який дорогий аксесуар недавно представ Louis Vuitton.