Вещи, которые молодят на 10 лет — модные советы для женщин 40+

Стильная женщина. Фото: Freepik

Женщины после 40 обладают уникальной харизмой, утонченностью и природной элегантностью, поэтому важно правильно подбирать гардероб, чтобы подчеркнуть эти достоинства. Вместо чересчур мешковатых или, наоборот, молодежных вещей, стоит обратить внимание на стильные, современные и комфортные решения.

Новини.LIVE расскажет, какие базовые вещи должны быть в гардеробе женщины после 40.

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Штаны — идеальный выбор для любой фигуры

Современные женщины знают, что брюки могут стать настоящим украшением образа. Узкие модели или брюки с низкой посадкой могут исказить пропорции, поэтому лучше отдать предпочтение прямым или широким вариантам с высокой талией. Брюки-палаццо, легкие модели из струящихся тканей или даже кожаные варианты будут выглядеть стильно и актуально.

Штаны палаццо. Фото из Instagram

Джинсы

Джинсы давно перестали быть лишь одеждой молодежи. Главное — правильно подобрать фасон. Наилучший выбор — классические модели прямого кроя с высокой или средней посадкой. Стоит избегать чрезмерного декора — потертостей, стразов, рисунков. Натуральный деним темно-синего или светлого оттенка станет отличной базой для стильного гардероба.

Джинсы. Фото из Instagram

Костюм со штанами — стильная альтернатива платьям

Многие считают, что женский костюм — это лишь для офиса, но это совсем не так. Современные костюмы с брюками выглядят элегантно и добавляют уверенности. Для создания эффектного образа стоит выбирать комплекты в светлых тонах или насыщенных, но не кричащих оттенках, таких как графитовый, бордовый или бежевый. Свободный крой и качественная ткань помогут создать роскошный вид без лишних усилий.

Женский костюм. Фото из Instagram

Стильная рубашка

Если раньше блейзер был мастхэвом для любого возраста, то сегодня его вполне может заменить правильная рубашка. Современные модели — это не просто офисный стиль, а настоящий символ утонченного вкуса. Прямые рубашки из качественных тканей, варианты с необычными манжетами или легкой асимметрией сделают образ свежим и актуальным.

Атласные, льняные или хлопковые модели создают эффект легкости и молодости. Главное — выбирать ткани, которые держат форму и подчеркивают силуэт.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Также добавим, что светлые цвета в одежде обладают удивительной способностью освежать лицо, делать его более сияющим и визуально "стирать" годы. Белый, кремовый, светло-бежевый или нежный голубой — идеальные варианты для базового гардероба. Чтобы образ не выглядел слишком пресным, стоит сочетать их с более темными акцентами или насыщенными оттенками.

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