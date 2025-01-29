Речі, що молодять на 10 років — модні поради для жінок 40+

Стильна жінка. Фото: Freepik

Жінки після 40 мають унікальну харизму, витонченість і природну елегантність, тому важливо правильно підбирати гардероб, щоб підкреслити ці переваги. Замість надто мішкуватих або, навпаки, молодіжних речей, варто звернути увагу на стильні, сучасні та комфортні рішення.

Новини.LIVE розповість, які базові речі мають бути в гардеробі жінки після 40.

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Штани — ідеальний вибір для будь-якої фігури

Сучасні жінки знають, що штани можуть стати справжньою окрасою образу. Вузькі моделі чи штани з низькою посадкою можуть спотворити пропорції, тому краще віддати перевагу прямим або широким варіантам із високою талією. Штани-палаццо, легкі моделі зі струмливих тканин чи навіть шкіряні варіанти матимуть стильний та актуальний вигляд.

Штани палаццо. Фото з Instagram

Джинси

Джинси давно перестали бути лише одягом молоді. Головне — правильно підібрати фасон. Найкращий вибір — класичні моделі прямого крою з високою або середньою посадкою. Варто уникати надмірного декору — потертостей, стразів, малюнків. Натуральний денім темно-синього або світлого відтінку стане чудовою базою для стильного гардероба.

Джинси. Фото з Instagram

Костюм зі штанами — стильна альтернатива сукням

Багато хто вважає, що жіночий костюм — це лише для офісу, але це зовсім не так. Сучасні костюми зі штанами мають елегантний вигляд та додають впевненості. Для створення ефектного образу варто обирати комплекти у світлих тонах або насичених, але не кричущих відтінках, таких як графітовий, бордовий чи бежевий. Вільний крій та якісна тканина допоможуть створити розкішний вигляд без зайвих зусиль.

Жіночий костюм. Фото з Instagram

Стильна сорочка

Якщо раніше блейзер був мастхевом для будь-якого віку, то сьогодні його цілком може замінити правильна сорочка. Сучасні моделі — це не просто офісний стиль, а справжній символ витонченого смаку. Прямі сорочки з якісних тканин, варіанти з незвичайними манжетами або легкою асиметрією зроблять образ свіжим і актуальним.

Атласні, лляні або бавовняні моделі створюють ефект легкості та молодості. Головне — вибирати тканини, які тримають форму та підкреслюють силует.

Біла сорочка. Фото з Instagram

Також додамо, що світлі кольори в одязі мають дивовижну здатність освіжати обличчя, робити його більш сяючим і візуально "стирати" роки. Білий, кремовий, світло-бежевий або ніжний блакитний — ідеальні варіанти для базового гардероба. Щоб образ не мав надто прісний вигляд, варто поєднувати їх із темнішими акцентами або насиченими відтінками.

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