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Модные вещи для женщин 50+ — что носить, чтобы выглядеть моложе

18 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как одеваться в 2025 году после 50, чтобы выглядеть моложе
Стильная женщина в возрасте. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

После 50 лет можно выглядеть молодо и свежо — все зависит от вашего стиля одежды. Правильно подобранный гардероб может совершить настоящее чудо. 

Новини.LIVE даст несколько простых советов, которые помогут выглядеть моложе.

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Откажитесь от объемной одежды

Вещи оверсайз могут быть модными, но для женщин после 50 они не всегда лучший выбор. Большие силуэты придают лишние годы. Вместо этого выбирайте одежду, которая подчеркивает вашу фигуру, но не обтягивает.

Например, костюмы с брюками-палаццо станут идеальным вариантом. Добавьте шелковый платок или стильную шляпу — и ваш образ засияет французской элегантностью.

Костюм с брюками-палаццо сейчас в тренде
Костюм с брюками-палаццо. Фото с Instagram

Платья прямого кроя

Платье длины миди — это классика, которая подходит всем. Она не только выглядит стильно, но и делает фигуру более стройной. Небольшие каблуки придают элегантности и помогают создать изящный силуэт.

Платья прямого кроя подойдут любой фигуре.
Платье прямого кроя. Фото с Instagram

Стильный спортивный костюм

Для повседневного вида выберите спортивный костюм умеренного кроя. Он не должен быть слишком свободным или приталенным. Такая одежда подходит для прогулок и активного отдыха, а главное — дарит комфорт и молодой вид.

Спортивный костюм может быть не только теплым, но и стильным
Спортивный костюм. Фото с Instagram

Кроме того, темные цвета могут сделать образ тяжелым, тогда как светлые и пастельные оттенки освежают и придают легкость. Пудровый, бежевый, нежно-голубой или персиковый — отличный выбор для гардероба. Избегайте слишком ярких цветов, таких как красный или зеленый, если хотите выглядеть моложе.

Акцент на деталях

Детали — это магия стиля. Яркий платок, интересное украшение или современная сумка могут изменить образ до неузнаваемости.

Яркий платок может стать отличным дополнением к образу.
Яркий платок в образе. Фото с Instagram

Главное — не перегружать образ, все должно быть в меру.

Ранее мы писали о том, какие фасоны брюк будут модными в 2025 году.

Также мы сообщали о популярных платьях, которые стоит носить этой зимой.

 

мода одежда вещи стиль женщины за 50 лет

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