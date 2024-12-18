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Модні речі для жінок 50+ — як одягатися, щоб мати молодший вигляд

18 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як одягатися у 2025 році після 50, щоб мати молодший вигляд
Стильна жінка у віці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Після 50 років можна мати молодий і свіжий вигляд — все залежить від вашого стилю одягу. Правильно підібраний гардероб може зробити справжнє диво.

Новини.LIVE дасть кілька простих порад, які допоможуть мати молодший вигляд.

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Відмовтеся від об'ємного одягу

Речі оверсайз можуть бути модними, але для жінок після 50 вони не завжди найкращий вибір. Великі силуети додають зайвих років. Замість цього обирайте одяг, який підкреслює вашу фігуру, але не обтягує.

Наприклад, костюми зі штанами-палаццо стануть ідеальним варіантом. Додайте шовкову хустку або стильний капелюх — і ваш образ засяє французькою елегантністю.

Костюм зі штанами-палаццо зараз в тренді
Костюм зі штанами-палаццо. Фото з Instagram

Сукні прямого крою

Сукня довжини міді — це класика, яка підходить всім. Вона не лише має стильний вигляд, але й робить фігуру стрункішою. Невеликі підбори додають елегантності та допомагають створити витончений силует.

Сукні прямого крою підійдуть будь-якій фігурі
Сукня прямого крою. Фото з Instagram

Стильний спортивний костюм

Для повсякденного вигляду оберіть спортивний костюм помірного крою. Він не повинен бути надто вільним чи приталеним. Такий одяг підходить для прогулянок і активного відпочинку, а головне — дарує комфорт і молодий вигляд.

Спортивний костюм може бути не тільки теплим, але і стильним
Спортивний костюм. Фото з Instagram

Окрім цього, темні кольори можуть зробити образ важким, тоді як світлі та пастельні відтінки освіжають і додають легкості. Пудровий, бежевий, ніжно-блакитний або персиковий — чудовий вибір для гардероба. Уникайте надто яскравих кольорів, таких як червоний чи зелений, якщо хочете мати молодший вигляд.

Акценти, що омолоджують

Деталі — це магія стилю. Яскрава хустка, цікава прикраса або сучасна сумка можуть змінити образ до невпізнанності.

Яскрава хустка може стати чудовим доповненням до образу
Яскрава хустка в образі. Фото з Instagram

Головне — не перевантажувати образ, все повинно бути в міру.

Раніше ми писали про те, які фасони штанів будуть модними у 2025 році.

Також ми повідомляли про популярні сукні, що варто носити цієї зими.

мода одяг речі стиль жінки за 50 років

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