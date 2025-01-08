Самые красивые детские имена 2025 - все будут в восторге

Эмоциональные детки. Фото: Freepik

Выбор имени для ребенка — это настоящий вызов для родителей. Ведь хочется, чтобы имя не только красиво звучало, но и имело особый смысл, подчеркивало уникальность малыша. В 2025 году тенденции в именах обещают быть интересными, ведь мода, как и жизнь, постоянно меняется.

Новини.LIVE расскажет об этом детальнее.

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В этом году популярность получат более современные, "живые" имена. Старшие, привычные для многих поколений имена, такие как Добромир, Александр или Глеб, постепенно отходят на второй план. Зато на первый план выходят имена, которые звучат свежо и современно.

Топ-20 имен для малышей в 2025 году

Для мальчиков:

Назар

Мирон

Тарас

Михаил

Демид

Елизар

Макар

Тимофей

Даниил

Богдан

Мальчик в белой футболке. Фото: Freepik

Для девочек:

Есения

Эмма

Эмилия

Аделина

Ангелина

Милана

Нелли

Мария

Стефания

Мия

Интересно, что модные тренды продолжают влиять даже на выбор имен. Например, для мальчиков все более популярными становятся имена Макар, Марк, Михаил и Тимофей, а среди девочек особое внимание привлекают Эмилия, Стефания и Мия.

Эксперты также отмечают, что люди все чаще ищут имена, которые звучат благозвучно и подходят как для традиционной культуры, так и для современного мира. Отметим, что выбор имени для малыша — это не только приятный, но и ответственный момент в жизни каждой семьи.

Ранее мы писали о том, какие имена были в тренде раньше.

Также мы сообщали, какие старинные имена приобретают популярность снова.