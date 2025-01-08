Найкрасивіші дитячі імена 2025 — усі будуть в захваті

Емоційні дітки. Фото: Freepik

Вибір імені для дитини — це справжній виклик для батьків. Адже хочеться, щоб ім’я не лише гарно звучало, але й мало особливий зміст, підкреслювало унікальність малюка. У 2025 році тенденції в іменах обіцяють бути цікавими, адже мода, як і життя, постійно змінюється.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цього року популярність отримають більш сучасні, "живі" імена. Старші, звичні для багатьох поколінь імена, як-от Добромир, Олександр чи Гліб, поступово відходять на другий план. Натомість на перший план виходять імена, що звучать свіжо та сучасно.

Топ-20 імен для малюків у 2025 році

Для хлопчиків:

Назар

Мирон

Тарас

Михайло

Демид

Єлизар

Макар

Тимофій

Данило

Богдан

Хлопчик у білій футболці. Фото: Freepik

Для дівчаток:

Єсенія

Емма

Емілія

Аделіна

Ангеліна

Мілана

Неллі

Марія

Стефанія

Мія

Цікаво, що модні тренди продовжують впливати навіть на вибір імен. Наприклад, для хлопчиків все більш популярними стають імена Макар, Марк, Михайло та Тимофій, а серед дівчаток особливу увагу привертають Емілія, Стефанія та Мія.

Експерти також зазначають, що люди дедалі частіше шукають імена, які звучать милозвучно і підходять як для традиційної культури, так і для сучасного світу. Відзначимо, що вибір імені для малюка — це не лише приємний, але й відповідальний момент у житті кожної родини.

Раніше ми писали про те, які імена були в тренді раніше.

Також ми повідомляли, які старовинні імена набувають популярності знову.