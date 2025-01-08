Найкрасивіші дитячі імена 2025 — усі будуть в захваті

Модні дитячі імена 2025 — тренди, які варто врахувати
Вибір імені для дитини — це справжній виклик для батьків. Адже хочеться, щоб ім’я не лише гарно звучало, але й мало особливий зміст, підкреслювало унікальність малюка. У 2025 році тенденції в іменах обіцяють бути цікавими, адже мода, як і життя, постійно змінюється.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Цього року популярність отримають більш сучасні, "живі" імена. Старші, звичні для багатьох поколінь імена, як-от Добромир, Олександр чи Гліб, поступово відходять на другий план. Натомість на перший план виходять імена, що звучать свіжо та сучасно.
Топ-20 імен для малюків у 2025 році
Для хлопчиків:
- Назар
- Мирон
- Тарас
- Михайло
- Демид
- Єлизар
- Макар
- Тимофій
- Данило
- Богдан
Для дівчаток:
- Єсенія
- Емма
- Емілія
- Аделіна
- Ангеліна
- Мілана
- Неллі
- Марія
- Стефанія
- Мія
Цікаво, що модні тренди продовжують впливати навіть на вибір імен. Наприклад, для хлопчиків все більш популярними стають імена Макар, Марк, Михайло та Тимофій, а серед дівчаток особливу увагу привертають Емілія, Стефанія та Мія.
Експерти також зазначають, що люди дедалі частіше шукають імена, які звучать милозвучно і підходять як для традиційної культури, так і для сучасного світу. Відзначимо, що вибір імені для малюка — це не лише приємний, але й відповідальний момент у житті кожної родини.
Раніше ми писали про те, які імена були в тренді раніше.
Також ми повідомляли, які старовинні імена набувають популярності знову.
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