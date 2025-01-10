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Модные челленджи, которые захватят всех в 2025 году

10 января 2025 10:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные челленджи 2025 — какие тренды не стоит пропустить
Книги. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год — это отличное время для начала изменений, которые помогут стать лучшей версией себя. Вместо больших и часто недостижимых обещаний, предлагаем вам простые и одновременно интересные вызовы. Они помогут найти больше радости в повседневной жизни, улучшить здоровье и даже выйти за пределы своей зоны комфорта.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Месяц без сахара

Попробуйте на месяц отказаться от сладостей. Это не только поможет проверить силу воли, но и улучшит ваше самочувствие. Уменьшение потребления сахара может помочь уменьшить усталость, улучшить состояние кожи и даже повлиять на ваше настроение. Сначала будет сложно, но результат точно удивит.

Чтение как ежедневная привычка

Читайте ежедневно хотя бы 10 страниц. Выберите книгу, которую давно хотели прочитать, разделите ее на части и планомерно двигайтесь к цели. Даже несколько минут чтения перед сном могут стать идеальным способом расслабиться и обогатить себя новыми знаниями.

Книги - это лучшая инвестиция в себя
Книги. Фото: Freepik

Режим сна

Попробуйте наладить режим сна: засыпать до 23:00 и просыпаться в 6:00–7:00 утра. Организм любит стабильность, и четкий график сна поможет вам чувствовать себя бодрее и продуктивнее. Это не только о здоровье, но и об ощущении контроля над своим днем.

Новые знакомства

Выйдите из зоны комфорта и познакомьтесь как минимум с пятью новыми людьми. Это может быть на выставке, концерте или даже в очереди за кофе. Главное — установить контакт: обменяться телефонами, подписаться друг на друга в соцсетях или договориться о встрече.

Новый месяц — новое хобби

Каждый месяц пробуйте что-то новое: гончарство, стрельбу в тире, йогу или даже кенго джамп. Это не только способ расширить кругозор, но и шанс найти занятие, которое будет приносить вам радость. Не откладывайте свои желания, начните уже сейчас.

Гончарство отлично подходит для хобби
Гончарство. Фото: Freepik

Контрастный душ

Сделайте контрастный душ своей новой привычкой. Он улучшает кровообращение, помогает проснуться с утра, а также может способствовать похудению. Первые дни могут быть сложными, но уже через неделю вы почувствуете, насколько это бодрит.

Ранее мы писали о том, какие профессии модные в этом году.

Также мы сообщали, какие хобби с TikTok набирают популярность.

мода тренды интересные факты 2025 год челленджы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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