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Модні челенджі, які захоплять усіх у 2025 році

10 січня 2025 10:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні челенджі 2025 — які тренди не варто пропустити
Книги. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік — це чудовий час для початку змін, які допоможуть стати кращою версією себе. Замість великих і часто недосяжних обіцянок, пропонуємо вам прості й водночас цікаві виклики. Вони допоможуть знайти більше радості в повсякденному житті, покращити здоров’я та навіть вийти за межі своєї зони комфорту.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Місяць без цукру

Спробуйте на місяць відмовитися від солодощів. Це не тільки допоможе перевірити силу волі, а й покращить ваше самопочуття. Зменшення споживання цукру може допомогти зменшити втому, покращити стан шкіри та навіть вплинути на ваш настрій. Спершу буде складно, але результат точно здивує.

Читання як щоденна звичка

Читайте щодня хоча б 10 сторінок. Оберіть книгу, яку давно хотіли прочитати, розділіть її на частини й планомірно рухайтеся до мети. Навіть кілька хвилин читання перед сном можуть стати ідеальним способом розслабитися та збагатити себе новими знаннями.

Книги - це найкраща інвестиція в себе
Книги. Фото: Freepik

Режим сну

Спробуйте налагодити режим сну: засинати до 23:00 та прокидатися о 6:00–7:00 ранку. Організм любить стабільність, і чіткий графік сну допоможе вам почуватися бадьоріше та продуктивніше. Це не лише про здоров'я, а й про відчуття контролю над своїм днем.

Нові знайомства

Вийдіть із зони комфорту та познайомтеся щонайменше з п’ятьма новими людьми. Це може бути на виставці, концерті чи навіть у черзі за кавою. Головне – встановити контакт: обмінятися телефонами, підписатися одне на одного в соцмережах чи домовитися про зустріч.

Новий місяць – нове хобі

Щомісяця пробуйте щось нове: гончарство, стрільбу в тирі, йогу чи навіть кенго джамп. Це не лише спосіб розширити кругозір, а й шанс знайти заняття, яке приноситиме вам радість. Не відкладайте свої бажання, почніть уже зараз.

Гончарство чудово підходить для хобі
Гончарство. Фото: Freepik

Контрастний душ

Зробіть контрастний душ своєю новою звичкою. Він покращує кровообіг, допомагає прокинутися зранку, а також може сприяти схудненню. Перші дні можуть бути складними, але вже за тиждень ви відчуєте, наскільки це бадьорить.

Раніше ми писали про те, які професії модні цього року.

Також ми повідомляли, які хобі з TikTok набирають популярності.

мода тренди цікаві факти 2025 рік челенжі

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11:21 Герої під охороною — у парку Шевченка встановили відеокамери

11:20 На Черкащині змінено систему оповіщення про повітряні тривоги

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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