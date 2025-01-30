Модные формы бровей 2025 — какие тренды стоит попробовать

Модные брови 2025 — какие формы будут в тренде в этом году
Брови продолжают оставаться важной деталью образа, и в 2025 году они снова будут задавать тон в мире красоты. Новый год принесет интересные тенденции, которые подойдут как приверженцам естественного стиля, так и тем, кто обожает эксперименты.
Новини.LIVE расскажет о новых трендах подробнее.
Какие брови в тренде 2025 года
Естественная густота
Максимально натуральные, ухоженные брови с легким беспорядком — именно такой стиль будет популярным. Главная задача — подчеркнуть естественную форму без излишней графичности. Немного расчесать волоски, зафиксировать прозрачным гелем — и стильный образ готов. Этот тренд особенно подойдет тем, кто ценит легкость в макияже.
Тонкие брови
Самое интересное, что нас ждет в 2025 году — это тонкие брови. Раньше все стремились иметь широкие и густые брови, а теперь модницы возвращаются к более элегантному варианту. Но это не значит, что густые брови нужно выщипывать. Достаточно лишь легкой укладки прозрачным гелем, чтобы придать им более мягкую форму и сделать акцент на естественной утонченности.
Прямые брови
Еще один тренд сезона, добавляющий выразительности. Такая форма прекрасно дополнит драматический макияж и станет идеальным вариантом для вечерних выходов. Прямые брови акцентируют внимание на глазах и добавляют элегантности, поэтому подойдут тем, кто любит эффектные образы.
Яркие эксперименты
Смелые модницы могут обратить внимание на цветные брови. Легкое тонирование или яркие неоновые оттенки помогут создать стильный арт-образ.
Этот вариант больше подходит для фотосессий, вечеринок или модных показов, но может стать изюминкой и повседневного стиля для тех, кто не боится быть в центре внимания.
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