Модные формы бровей 2025 — какие тренды стоит попробовать

Девушке делают брови. Фото: Freepik

Брови продолжают оставаться важной деталью образа, и в 2025 году они снова будут задавать тон в мире красоты. Новый год принесет интересные тенденции, которые подойдут как приверженцам естественного стиля, так и тем, кто обожает эксперименты.

Новини.LIVE расскажет о новых трендах подробнее.

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Естественная густота

Максимально натуральные, ухоженные брови с легким беспорядком — именно такой стиль будет популярным. Главная задача — подчеркнуть естественную форму без излишней графичности. Немного расчесать волоски, зафиксировать прозрачным гелем — и стильный образ готов. Этот тренд особенно подойдет тем, кто ценит легкость в макияже.

Естественные брови. Фото из Instagram

Тонкие брови

Самое интересное, что нас ждет в 2025 году — это тонкие брови. Раньше все стремились иметь широкие и густые брови, а теперь модницы возвращаются к более элегантному варианту. Но это не значит, что густые брови нужно выщипывать. Достаточно лишь легкой укладки прозрачным гелем, чтобы придать им более мягкую форму и сделать акцент на естественной утонченности.

Тонкие брови. Фото из Instagram

Прямые брови

Еще один тренд сезона, добавляющий выразительности. Такая форма прекрасно дополнит драматический макияж и станет идеальным вариантом для вечерних выходов. Прямые брови акцентируют внимание на глазах и добавляют элегантности, поэтому подойдут тем, кто любит эффектные образы.

Прямые брови. Фото из Instagram

Яркие эксперименты

Смелые модницы могут обратить внимание на цветные брови. Легкое тонирование или яркие неоновые оттенки помогут создать стильный арт-образ.

Яркие брови. Фото из Instagram

Этот вариант больше подходит для фотосессий, вечеринок или модных показов, но может стать изюминкой и повседневного стиля для тех, кто не боится быть в центре внимания.

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