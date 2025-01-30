Модні форми брів 2025 — які тренди варто спробувати

Дівчині роблять брови. Фото: Freepik

Брови продовжують залишатися важливою деталлю образу, і у 2025 році вони знову задаватимуть тон у світі краси. Новий рік принесе цікаві тенденції, які підійдуть як прихильникам природного стилю, так і тим, хто обожнює експерименти.

Новини.LIVE розповість про нові тренди детальніше.

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Природна густота

Максимально натуральні, доглянуті брови з легким безладом — саме такий стиль буде популярним. Головне завдання — підкреслити природну форму без зайвої графічності. Трохи розчесати волоски, зафіксувати прозорим гелем — і стильний образ готовий. Цей тренд особливо підійде тим, хто цінує легкість у макіяжі.

Природні брови. Фото з Instagram

Тонкі брови

Найцікавіше, що нас чекає у 2025 році — це тонкі брови. Раніше всі прагнули мати широкі та густі брови, а тепер модниці повертаються до більш елегантного варіанту. Але це не означає, що густі брови потрібно вищипувати. Достатньо лише легкого укладання прозорим гелем, щоб надати їм більш м'якої форми та зробити акцент на природній витонченості.

Тонкі брови. Фото з Instagram

Прямі брови

Ще один тренд сезону, що додає виразності. Така форма чудово доповнить драматичний макіяж і стане ідеальним варіантом для вечірніх виходів. Прямі брови акцентують увагу на очах і додають елегантності, тому підійдуть тим, хто любить ефектні образи.

Прямі брови. Фото з Instagram

Яскраві експерименти

Сміливі модниці можуть звернути увагу на кольорові брови. Легке тонування або яскраві неонові відтінки допоможуть створити стильний арт-образ.

Яскраві брови. Фото з Instagram

Цей варіант більше підходить для фотосесій, вечірок або модних показів, але може стати родзинкою і повсякденного стилю для тих, хто любить бути в центрі уваги.

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