Самая эффектная обувь 2025 - каблуки-клеш из 70-х

Красивые туфли. Фото: Freepik

Последние несколько лет мы привыкли к комфорту обуви на плоской подошве, но 2025-й уверенно возвращает нас на высоту. В тренде — ботильоны на каблуке, босоножки на танкетке, изящные kitten heels. Но особое внимание привлекают расклешенные каблуки — стильный микс ретро-эстетики 70-х и современного футуризма.

Об этом пишет Vogue.

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Этот силуэт не новый в мире моды. Еще в эпоху диско такие каблуки стали символом ярких вечеринок. Сегодня их снова подняли на пьедестал стиля, в частности Amina Muaddi, а теперь и крупные модные дома, как Bottega Veneta и Jimmy Choo.

За что большинство полюбили эту модель обуви

Знаменитости не остались в стороне. Сабрина Карпентер появилась в роскошной серебряной паре на концерте Тейлор Свифт, а Николь Кидман соединила белые босоножки с массивными каблуками и элегантное черное платье на Венецианском кинофестивале. Крисси Тейген носит их на съемочной площадке, в городе и даже позирует в Instagram. Белла Хадид, которая всегда на шаг впереди в моде, недавно выбрала черную пару для прогулки по Нью-Йорку.

Amina Muaddi. Фото: Vogue

Такие каблуки не просто привлекают внимание — они универсальны. Они прекрасно дополняют как легкие летние платья, так и стильные брюки-кюлоты.

Reformation. Фото: Vogue

Если хочется попробовать тренд на себе, дизайнеры предлагают множество вариантов: минималистичные мюли JW Anderson, сияющие туфли Dries Van Noten, женственные модели от Shushu/Tong и Simone Rocha. Независимо от выбора, эта обувь точно заставит вас почувствовать себя на высоте — в прямом и переносном смысле.

Ранее мы писали о самых трендовых моделях обуви этого года.

Также мы сообщали, какие босоножки будут пользоваться спросом в 2025.