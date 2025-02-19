Найефектніше взуття 2025 — підбори-кльош з 70-х

Гарні туфлі. Фото: Freepik

Останні кілька років ми звикли до комфорту взуття на пласкій підошві, але 2025-й впевнено повертає нас на висоту. У тренді — ботильйони на підборах, босоніжки на танкетці, витончені kitten heels. Але особливу увагу привертають розкльошені підбори — стильний мікс ретро-естетики 70-х і сучасного футуризму.

Про це пише Vogue.

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Цей силует не новий у світі моди. Ще в епоху диско такі підбори стали символом яскравих вечірок. Сьогодні їх знову підняли на п’єдестал стилю, зокрема Amina Muaddi, а тепер і великі модні будинки, як Bottega Veneta та Jimmy Choo.

За що більшість полюбили цю модель взуття

Знаменитості не залишились осторонь. Сабріна Карпентер з’явилася в розкішній срібній парі на концерті Тейлор Свіфт, а Ніколь Кідман поєднала білі босоніжки з масивними підборами та елегантну чорну сукню на Венеціанському кінофестивалі. Кріссі Тейген носить їх на знімальному майданчику, у місті та навіть позує в Instagram. Белла Гадід, яка завжди на крок попереду в моді, нещодавно обрала чорну пару для прогулянки Нью-Йорком.

Amina Muaddi. Фото: Vogue

Такі підбори не просто привертають увагу — вони універсальні. Вони чудово доповнюють як легкі літні сукні, так і стильні штани-кюлоти.

Reformation. Фото: Vogue

Якщо хочеться спробувати тренд на собі, дизайнери пропонують безліч варіантів: мінімалістичні мюлі JW Anderson, сяючі туфлі Dries Van Noten, жіночні моделі від Shushu/Tong і Simone Rocha. Незалежно від вибору, це взуття точно змусить вас відчути себе на висоті — у прямому та переносному сенсі.

Раніше ми писали про найбільш трендові моделі взуття цього року.

Також ми повідомляли, які босоніжки будуть мати попит у 2025.