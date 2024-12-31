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Модная традиция Нового года, что меняет судьбу

31 декабря 2024 19:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модная традиция на Новый год, что поможет осуществить самое заветное желание
Семья отмечает Новый год. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Новый год в Украине — это особый праздник, объединяющий современность и давние традиции. Несмотря на растущее влияние Рождества и западной культуры, именно Новый год остается тем моментом, когда семьи собираются вместе, чтобы почувствовать тепло, уют и немного магии.

Новини.LIVE расскажет о модной традиции на этот праздник.

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Как празднуют Новый год в Украине

Праздничное настроение начинается задолго до наступления 1 января. Украинцы украшают свои дома гирляндами, свечами и, конечно, устанавливают елку. Она становится центральным элементом всего праздничного декора. У елки собираются все члены семьи, чтобы обменяться подарками.

Среди новогодних блюд много традиционных, которые готовят годами
Новогодний стол. Фото: Freepik

На новогоднем столе обязательно должны быть самые любимые блюда: оливье, сельдь под шубой, студень и, конечно, мандарины. Эти ароматные плоды давно стали одним из символов праздника. 

Модная традиция во время боя курантов

Когда часы близятся к полуночи, украинцы собираются у телевизоров или часов, чтобы не пропустить бой курантов. Этот момент сопровождается бокалами с шампанским, теплыми пожеланиями и загадкой желаний. Считается, что если успеть загадать желание во время двенадцати ударов часов, оно обязательно сбудется.

Магическая традиция Нового года существует много лет
Семья отмечает. Фото: Freepik

До войны украинцы часто выходили на улицы после полуночи, чтобы запустить праздничный фейерверк или просто прогуляться под звездным небом. Однако сегодня из-за военного положения и комендантского часа таких развлечений нет. Запрет на пиротехнику направлен на сохранение покоя, ведь громкие звуки могут напоминать о страшных событиях.

Но это не останавливает украинцев праздновать дома, в кругу близких, ведь именно семейное тепло сейчас важно как никогда.

Почему Новый год так важен

Новый год символизирует новое начало, новые мечты и надежды. Даже в самые сложные времена этот праздник дарит немного волшебства, помогает сохранять оптимизм и единство. Для многих украинцев празднование стало своеобразной традицией сохранять связь с родными, передавая теплые воспоминания из поколения в поколение.

Хотя внешние обстоятельства меняются, главное в этом празднике остается неизменным — это вера в лучшее будущее, любовь и тепло, которые делают Новый год действительно особенным.

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