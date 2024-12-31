Модная традиция на Новый год, что поможет осуществить самое заветное желание

Модная традиция Нового года, что меняет судьбу
Новый год в Украине — это особый праздник, объединяющий современность и давние традиции. Несмотря на растущее влияние Рождества и западной культуры, именно Новый год остается тем моментом, когда семьи собираются вместе, чтобы почувствовать тепло, уют и немного магии.
Новини.LIVE расскажет о модной традиции на этот праздник.
Как празднуют Новый год в Украине
Праздничное настроение начинается задолго до наступления 1 января. Украинцы украшают свои дома гирляндами, свечами и, конечно, устанавливают елку. Она становится центральным элементом всего праздничного декора. У елки собираются все члены семьи, чтобы обменяться подарками.
На новогоднем столе обязательно должны быть самые любимые блюда: оливье, сельдь под шубой, студень и, конечно, мандарины. Эти ароматные плоды давно стали одним из символов праздника.
Модная традиция во время боя курантов
Когда часы близятся к полуночи, украинцы собираются у телевизоров или часов, чтобы не пропустить бой курантов. Этот момент сопровождается бокалами с шампанским, теплыми пожеланиями и загадкой желаний. Считается, что если успеть загадать желание во время двенадцати ударов часов, оно обязательно сбудется.
До войны украинцы часто выходили на улицы после полуночи, чтобы запустить праздничный фейерверк или просто прогуляться под звездным небом. Однако сегодня из-за военного положения и комендантского часа таких развлечений нет. Запрет на пиротехнику направлен на сохранение покоя, ведь громкие звуки могут напоминать о страшных событиях.
Но это не останавливает украинцев праздновать дома, в кругу близких, ведь именно семейное тепло сейчас важно как никогда.
Почему Новый год так важен
Новый год символизирует новое начало, новые мечты и надежды. Даже в самые сложные времена этот праздник дарит немного волшебства, помогает сохранять оптимизм и единство. Для многих украинцев празднование стало своеобразной традицией сохранять связь с родными, передавая теплые воспоминания из поколения в поколение.
Хотя внешние обстоятельства меняются, главное в этом празднике остается неизменным — это вера в лучшее будущее, любовь и тепло, которые делают Новый год действительно особенным.
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