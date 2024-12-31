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Модна традиція Нового року, що змінює долю — варто дотриматись

31 грудня 2024 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модна традиція на Новий рік, що допоможе здійснити найзаповітніше бажання
Родина святкує Новий рік. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік в Україні — це особливе свято, яке поєднує сучасність і давні традиції. Незважаючи на зростаючий вплив Різдва та західної культури, саме Новий рік залишається тим моментом, коли родини збираються разом, щоб відчути тепло, затишок і трохи магії. 

Новини.LIVE розповість про модну традицію на це свято.

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Як святкують Новий рік в Україні

Святковий настрій починається задовго до настання 1 січня. Українці прикрашають свої оселі гірляндами, свічками та, звісно ж, встановлюють ялинку. Вона стає центральним елементом усього святкового декору. Біля ялинки збираються всі члени родини, щоб обмінятися подарунками.

Серед новорічних страв багато традиційних, що готують роками
Новорічний стіл. Фото: Freepik

На новорічному столі обов’язково мають бути найулюбленіші страви: олів’є, оселедець під шубою, холодець і, звичайно, мандарини. Ці ароматні плоди давно стали одним із символів свята. 

Модна традиція під час бою курантів 

Коли годинник наближається до півночі, українці збираються біля телевізорів або годинника, щоб не пропустити бій курантів. Цей момент супроводжується келихами з шампанським, теплими побажаннями та загадуванням бажань. Вважається, що якщо встигнути загадати бажання під час дванадцяти ударів годинника, воно обов’язково здійсниться.

Магічна традиція Нового року існує багато років
Родина святкує. Фото: Freepik

До війни українці часто виходили на вулиці після опівночі, щоб запустити святковий феєрверк або просто прогулятися під зоряним небом. Проте сьогодні, через воєнний стан та комендантську годину, таких розваг немає. Заборона на піротехніку спрямована на збереження спокою, адже гучні звуки можуть нагадувати про страшні події.

Але це не зупиняє українців святкувати вдома, у колі близьких, адже саме сімейне тепло зараз важливе як ніколи.

Чому Новий рік такий важливий

Новий рік символізує новий початок, нові мрії та надії. Навіть у найскладніші часи це свято дарує трохи чарів, допомагає зберігати оптимізм і єдність. Для багатьох українців святкування стало своєрідною традицією зберігати зв’язок із рідними, передаючи теплі спогади з покоління в покоління.

Хоча зовнішні обставини змінюються, головне в цьому святі залишається незмінним — це віра в краще майбутнє, любов і тепло, які роблять Новий рік дійсно особливим.

Раніше ми писали про те, який макіяж буде найбільш популярним у 2025 році.

Також ми повідомляли, що може стати вашим талісманом на 2025 рік.

 

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