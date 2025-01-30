Какие джинсы сейчас носят все — неожиданный тренд 2025 года

Джинсы. Фото: Freepik

Джинсы-"подковы" быстро стали одним из главных модных трендов 2025 года. Они получили свое название из-за особого кроя: пояс хорошо сидит на талии, штанины широкие в бедрах и коленях, но сужаются книзу. Такой силуэт смотрится интересно, добавляет образу динамики и позволяет экспериментировать со стилем.

Об этом сообщает Vogue.

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Многие бренды уже представили свои варианты этих джинсов. Например, у Alaïa есть модель в темно-синем цвете, которая выглядит элегантно и подходит для разных случаев. А Blumarine выпустили светлую версию — легкую и более классическую, со слегка изогнутой формой штанин, которые сужаются к щиколоткам.

Alaïa. Фото: Vogue

Blumarine. Фото: Vogue

Такие джинсы легко вписать в повседневный гардероб. Они отлично сочетаются с белыми футболками, голубыми рубашками, трикотажными топами и легкими свитерами. Для обуви тоже много вариантов: можно носить с удобными лоферами, яркими слингбэками, массивными кроссовками или даже с ботильонами на каблуке — все зависит от стиля и настроения.

Дженнифер Лопес уже опробовала этот тренд и показала, как его можно обыграть. Она соединила джинсы-"подковы" с объемным свитером нейтрального цвета, замшевыми ботинками и стильной шляпой в тон. Это еще раз доказывает, что такие джинсы универсальны: их можно носить как в повседневной жизни, так и в более стильных, продуманных образах.

Джей Ло. Фото: Vogue

Похоже, что джинсы-"подковы" останутся в моде надолго. Они удобные, стильные и легко комбинируются с разными вещами. Поэтому если хочется обновить гардероб чем-то свежим, стоит обратить внимание на этот фасон.

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