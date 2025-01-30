Які джинси зараз носять усі — неочікуваний тренд 2025 року

Джинси. Фото: Freepik

Джинси-"підкови" швидко стали одним із головних модних трендів 2025 року. Вони отримали свою назву через особливий крій: пояс добре сидить на талії, штанини широкі в стегнах і колінах, але звужуються донизу. Такий силует має цікавий вигляд, додає образу динаміки й дозволяє експериментувати зі стилем.

Про це повідомляє Vogue.

Читайте також:

Яка модель джинсів в моді цього року

Багато брендів вже представили свої варіанти цих джинсів. Наприклад, в Alaïa є модель у темно-синьому кольорі, яка має елегантний вигляд і підходить для різних випадків. А Blumarine випустили світлу версію — легку і більш класичну, зі злегка вигнутою формою штанин, які звужуються до щиколоток.

Alaïa. Фото: Vogue

Blumarine. Фото: Vogue

Такі джинси легко вписати в повсякденний гардероб. Вони чудово поєднуються з білими футболками, блакитними сорочками, трикотажними топами й легкими светрами. Для взуття теж багато варіантів: можна носити зі зручними лоферами, яскравими слінгбеками, масивними кросівками чи навіть з ботильйонами на підборах — усе залежить від стилю та настрою.

Дженніфер Лопес вже випробувала цей тренд і показала, як його можна обіграти. Вона поєднала джинси-"підкови" з об’ємним светром нейтрального кольору, замшевими черевиками та стильним капелюхом у тон. Це ще раз доводить, що такі джинси універсальні: їх можна носити як у повсякденному житті, так і в більш стильних, продуманих образах.

Джей Ло. Фото: Vogue

Схоже, що джинси-"підкови" залишаться в моді надовго. Вони зручні, стильні й легко комбінуються з різними речами. Тому якщо хочеться оновити гардероб чимось свіжим, варто звернути увагу на цей фасон.

Раніше ми писали про те, чим можна доповнити джинси кльош цієї весни.

Також ми повідомляли, з чим носити джинси з 2000-х в цьому році.