Модели джинсов, ставшие сенсацией в мире моды 2025 года

Девушка в стильных джинсах. Фото: Freepik

В гардеробе всегда есть место для любимых вещей, и джинсы — безоговорочный фаворит. Они остаются незаменимыми, особенно когда речь идет о модных трендах. Если вы тоже фанат этой одежды, самое время узнать, какие модели будут популярными в 2025 году.

Новини.LIVE расскажет, как подготовиться к обновлению гардероба, чтобы всегда выглядеть стильно

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Джинсы с высокой талией

Эти модели уже несколько лет остаются на пике популярности, и неудивительно, ведь они подходят практически каждому. Высокая талия добавляет утонченности образу и гармонично сочетается как с классическими блузами, так и с кэжуал-футболками. Универсальность — их главное преимущество.

Джинсы с высокой талией. Фото из Instagram

Джинсы клеш

Эта модель — настоящая классика, которая всегда возвращается в тренды. Клеш способен делать фигуру более изящной, если правильно выбрать фасон. В 2025 году они снова станут маст-хэвом для тех, кто хочет выглядеть стильно.

Джинсы клеш. Фото из Instagram

Темный деним

Джинсы в темно-синем цвете — выбор для поклонников элегантности. Эта модель подчеркивает изысканность образа, добавляя ему нотки "тихой роскоши". Достаточно добавить рубашку, минималистичную сумочку и классические туфли — и ваш образ будет выглядеть роскошно.

Темный деним. Фото из Instagram

Багги

Мешковатые джинсы уже давно завоевали сердца модников. Этот фасон ассоциируется с комфортом и стильным небрежным видом. Их выбирают как представители субкультур, так и звезды шоу-бизнеса. В сочетании с яркими аксессуарами багги выглядят современно и даже гламурно.

Багги. Фото из Instagram

В 2025 году джинсы остаются универсальной одеждой, которая подходит к любому стилю. Выбирайте свою идеальную модель и смело экспериментируйте с образами.

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