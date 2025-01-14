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Модели джинсов 2025, которые должны быть в вашем гардеробе

14 января 2025 19:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модели джинсов, ставшие сенсацией в мире моды 2025 года
Девушка в стильных джинсах. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В гардеробе всегда есть место для любимых вещей, и джинсы — безоговорочный фаворит. Они остаются незаменимыми, особенно когда речь идет о модных трендах. Если вы тоже фанат этой одежды, самое время узнать, какие модели будут популярными в 2025 году.

Новини.LIVE расскажет, как подготовиться к обновлению гардероба, чтобы всегда выглядеть стильно

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Джинсы с высокой талией

Эти модели уже несколько лет остаются на пике популярности, и неудивительно, ведь они подходят практически каждому. Высокая талия добавляет утонченности образу и гармонично сочетается как с классическими блузами, так и с кэжуал-футболками. Универсальность — их главное преимущество.

Джинсы с высокой талией будут подходить ко всему
Джинсы с высокой талией. Фото из Instagram

Джинсы клеш

Эта модель — настоящая классика, которая всегда возвращается в тренды. Клеш способен делать фигуру более изящной, если правильно выбрать фасон. В 2025 году они снова станут маст-хэвом для тех, кто хочет выглядеть стильно.

Джинсы клеш уже не один год держатся в трендах
Джинсы клеш. Фото из Instagram

Темный деним

Джинсы в темно-синем цвете — выбор для поклонников элегантности. Эта модель подчеркивает изысканность образа, добавляя ему нотки "тихой роскоши". Достаточно добавить рубашку, минималистичную сумочку и классические туфли — и ваш образ будет выглядеть роскошно.

Темный деним выглядит очень элегантно
Темный деним. Фото из Instagram

Багги

Мешковатые джинсы уже давно завоевали сердца модников. Этот фасон ассоциируется с комфортом и стильным небрежным видом. Их выбирают как представители субкультур, так и звезды шоу-бизнеса. В сочетании с яркими аксессуарами багги выглядят современно и даже гламурно.

Багги самый популярная модель джинсов в 2025
Багги. Фото из Instagram

В 2025 году джинсы остаются универсальной одеждой, которая подходит к любому стилю. Выбирайте свою идеальную модель и смело экспериментируйте с образами.

Ранее мы писали о том, какие брюки могут быть актуальны еще много лет.

Также мы сообщали, какая обувь подходит к джинсам.

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