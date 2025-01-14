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Моделі джинсів 2025, які мають бути у вашому гардеробі

14 січня 2025 19:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Моделі джинсів, що стали сенсацією у світі моди 2025 року
Дівчина в стильних джинсах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У гардеробі завжди є місце для улюблених речей, і джинси — беззаперечний фаворит. Вони залишаються незамінними, особливо коли йдеться про модні тренди. Якщо ви теж фанат цього одягу, саме час дізнатися, які моделі будуть популярними у 2025 році.

Новини.LIVE розповість, як підготуватися до оновлення гардероба, щоб завжди мати стильний вигляд

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Джинси з високою талією

Ці моделі вже кілька років залишаються на піку популярності, і не дивно, адже вони підходять практично кожному. Висока талія додає витонченості образу і гармонійно поєднується як із класичними блузами, так і з кежуал-футболками. Універсальність — їхня головна перевага.

Джинси з високою талією будуть пасувати до всього
Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Джинси кльош

Ця модель — справжня класика, яка завжди повертається в тренди. Кльош здатен робити фігуру більш витонченою, якщо правильно обрати фасон. У 2025 році вони знову стануть маст-хевом для тих, хто хоче мати стильний вигляд.

Джинси кльош вже не один рік тримаються в трендах
Джинси кльош. Фото з Instagram

Темний денім

Джинси у темно-синьому кольорі — вибір для шанувальників елегантності. Ця модель підкреслює вишуканість образу, додаючи йому нотки "тихої розкоші". Достатньо додати сорочку, мінімалістичну сумочку та класичні туфлі — і ваш образ буде мати розкішний вигляд.

Темний денім має дуже елегантний вигляд
Темний денім. Фото з Instagram

Баггі

Мішкуваті джинси вже давно завоювали серця модників. Цей фасон асоціюється з комфортом і стильним недбалим виглядом. Їх обирають як представники субкультур, так і зірки шоубізнесу. У поєднанні з яскравими аксесуарами баггі мають сучасний і навіть гламурний вигляд.

Баггі самий популярна модель джинсів у 2025
Баггі. Фото з Instagram

У 2025 році джинси залишаються універсальним одягом, який пасує до будь-якого стилю. Обирайте свою ідеальну модель і сміливо експериментуйте з образами.

Раніше ми писали про те, які штани можуть бути актуальні ще багато років.

Також ми повідомляли, яке взуття пасує до джинсів.

мода тренди стиль 2025 рік штани

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