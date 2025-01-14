Моделі джинсів, що стали сенсацією у світі моди 2025 року

Моделі джинсів 2025, які мають бути у вашому гардеробі
У гардеробі завжди є місце для улюблених речей, і джинси — беззаперечний фаворит. Вони залишаються незамінними, особливо коли йдеться про модні тренди. Якщо ви теж фанат цього одягу, саме час дізнатися, які моделі будуть популярними у 2025 році.
Новини.LIVE розповість, як підготуватися до оновлення гардероба, щоб завжди мати стильний вигляд
Які моделі джинсів варто придбати у 2025-му
Джинси з високою талією
Ці моделі вже кілька років залишаються на піку популярності, і не дивно, адже вони підходять практично кожному. Висока талія додає витонченості образу і гармонійно поєднується як із класичними блузами, так і з кежуал-футболками. Універсальність — їхня головна перевага.
Джинси кльош
Ця модель — справжня класика, яка завжди повертається в тренди. Кльош здатен робити фігуру більш витонченою, якщо правильно обрати фасон. У 2025 році вони знову стануть маст-хевом для тих, хто хоче мати стильний вигляд.
Темний денім
Джинси у темно-синьому кольорі — вибір для шанувальників елегантності. Ця модель підкреслює вишуканість образу, додаючи йому нотки "тихої розкоші". Достатньо додати сорочку, мінімалістичну сумочку та класичні туфлі — і ваш образ буде мати розкішний вигляд.
Баггі
Мішкуваті джинси вже давно завоювали серця модників. Цей фасон асоціюється з комфортом і стильним недбалим виглядом. Їх обирають як представники субкультур, так і зірки шоубізнесу. У поєднанні з яскравими аксесуарами баггі мають сучасний і навіть гламурний вигляд.
У 2025 році джинси залишаються універсальним одягом, який пасує до будь-якого стилю. Обирайте свою ідеальну модель і сміливо експериментуйте з образами.
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