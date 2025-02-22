Какую обувь больше не носят — большой модный провал этого года

Мода меняется — какая обувь больше не в тренде в 2025 году
Последние несколько лет черные ботильоны были настоящей палочкой-выручалочкой в гардеробе: их легко было комбинировать с любым образом, они выглядели стильно и не требовали лишних раздумий при выборе обуви. Но мода — вещь переменчивая, и в этом сезоне ботильоны уступили место новому фавориту — сапогам длиной до икры.
Об этом сообщает сайт Who What Wear.
Почему именно эта обувь стала главным трендом
Идеальная длина — они выше ботильонов, но не доходят до колен, что делает их максимально удобными и универсальными. В такой обуви ноги выглядят длиннее, а образ — гармоничнее.
Комфорт в любую погоду — неважно, на улице холодно или немного теплее, такая модель защищает ноги лучше, чем ботильоны, но не выглядит громоздко, как высокие сапоги.
Сочетаются с любой одеждой — хотите стильный и женственный образ? Сапоги на каблуке прекрасно дополнят платье или юбку. Предпочитаете кэжуал-лук? Сапоги на платформе или с массивной подошвой идеально подойдут к джинсам или брюкам, заправленным внутрь.
Выглядят свежо и современно — ботильоны немного надоели, а сапоги до икры добавляют образу новизны, не нарушая его баланс между элегантностью и повседневным комфортом.
Эти сапоги уже появились в коллекциях многих дизайнеров, а модницы по всему миру активно добавляют их в свои гардеробы. Если черные ботильоны были вашей "дежурной" парой обуви на любой случай, стоит присмотреться к этой модели. 2025 год обещает сделать сапоги до икры настоящим мастхэвом, и, кажется, они надолго закрепятся в списке любимых трендов.
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