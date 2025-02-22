Яке взуття більше не носять — великий модний провал цього року

Стильне взуття. Фото: Freepik

Останні кілька років чорні ботильйони були справжньою паличкою-рятівницею в гардеробі: їх легко було комбінувати з будь-яким образом, вони мали стильний вигляд і не вимагали зайвих роздумів при виборі взуття. Але мода — річ мінлива, і цього сезону ботильйони поступилися місцем новому фавориту — чоботам довжиною до литки.

Про це повідомляє сайт Who What Wear.

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Ідеальна довжина — вони вищі за ботильйони, але не доходять до колін, що робить їх максимально зручними та універсальними. У такому взутті ноги ніби довші, а образ має гармонійний вигляд.

Ботильйони. Фото з Instagram

Комфорт у будь-яку погоду — неважливо, на вулиці холодно чи трохи тепліше, така модель захищає ноги краще, ніж ботильйони, але не має громіздкий вигляд, як високі чоботи.

Поєднуються з будь-яким одягом — хочете стильний і жіночний образ? Чоботи на підборах чудово доповнять сукню або спідницю. Віддаєте перевагу кежуал-луку? Чоботи на платформі або з масивною підошвою ідеально пасуватимуть до джинсів чи штанів, заправлених всередину.

Мають свіжий та сучасний вигляд — ботильйони трохи набридли, а чоботи до литки додають образу новизни, не порушуючи його балансу між елегантністю та повсякденним комфортом.

Високі чоботи. Фото з Instagram

Ці чоботи вже з'явилися в колекціях багатьох дизайнерів, а модниці по всьому світу активно додають їх у свої гардероби. Якщо чорні ботильйони були вашою "черговою" парою взуття на будь-який випадок, варто придивитися до цієї моделі. 2025 рік обіцяє зробити чоботи до литки справжнім мастхевом, і, здається, вони надовго закріпляться у списку улюблених трендів.

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