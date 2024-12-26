Культовые вещи 2000-х, которые снова в моде – что носить сегодня

Стильная девушка. Фото: Freepik

Мир моды всегда в движении. Каждый год мы видим новые тренды, а еще чаще — возвращение тех, которые казались навсегда забытыми.

Новини.LIVE расскажет, какие элементы стиля с 2000-х и 2010-х годов снова будут актуальны в 2025 году.

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Макси-юбка

Длинные юбки снова возвращаются в моду! Джинсовые, кожаные, шелковые или трикотажные варианты — каждый из них будет иметь место в гардеробе. Универсальность макси-юбки делает ее фаворитом многих. Вот несколько идей для образов:

Повседневный стиль: Сочетайте юбку с белой футболкой и кроссовками. Идеально для прогулок или встреч с друзьями.

Сочетайте юбку с белой футболкой и кроссовками. Идеально для прогулок или встреч с друзьями. Летний уличный стиль: Добавьте джинсовую куртку и базовый топ — такой образ выглядит непринужденно и легко.

Добавьте джинсовую куртку и базовый топ — такой образ выглядит непринужденно и легко. Зимний комфорт: В холодное время дополните макси-юбку объемным свитером или кардиганом. Частично заправленный свитер подчеркнет талию.

Макси-юбка. Фото с Instagram

Сумка-багет — классика, которая никогда не стареет

Представьте, что появившийся в 1998 году тренд остается на пике популярности даже сегодня. Сумка-багет от Fendi стала символом стиля благодаря Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город". Ее универсальность и удобство сделали багет любимым аксессуаром миллионов.

В 2025 году выбирайте классические модели или современные интерпретации — например, удлиненные варианты. Этот аксессуар точно станет изюминкой любого образа.

Сумка-багет. Фото с Instagram

Джинсы с низкой талией

Свободные унисекс-силуэты, кожаные куртки, мини-юбки, туфли на платформе и острые линии — все это снова в тренде. Особый акцент — на джинсах с низкой талией. Этот смелый вариант выглядит привлекательно и придает игривости образу. В 2025 году их можно будет увидеть в сочетании с:

кожаными куртками и базовыми топами;

короткими кардиганами и боди;

уютными свитерами и спортивной обувью.

Джинсы с низкой талией. Фото с Instagram

Мир моды продолжает удивлять. Одни тренды уходят в прошлое, другие возвращаются, доказывая, что стиль всегда эволюционирует.

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