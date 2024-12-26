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Мода из 2000-х — что вернулось в тренды и как это носить сейчас

26 декабря 2024 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Культовые вещи 2000-х, которые снова в моде – что носить сегодня
Стильная девушка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мир моды всегда в движении. Каждый год мы видим новые тренды, а еще чаще — возвращение тех, которые казались навсегда забытыми.

Новини.LIVE расскажет, какие элементы стиля с 2000-х и 2010-х годов снова будут актуальны в 2025 году.

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Макси-юбка

Длинные юбки снова возвращаются в моду! Джинсовые, кожаные, шелковые или трикотажные варианты — каждый из них будет иметь место в гардеробе. Универсальность макси-юбки делает ее фаворитом многих. Вот несколько идей для образов:

  • Повседневный стиль: Сочетайте юбку с белой футболкой и кроссовками. Идеально для прогулок или встреч с друзьями.
  • Летний уличный стиль: Добавьте джинсовую куртку и базовый топ — такой образ выглядит непринужденно и легко.
  • Зимний комфорт: В холодное время дополните макси-юбку объемным свитером или кардиганом. Частично заправленный свитер подчеркнет талию.
Макси-юбка будет в тренде 2025 года
Макси-юбка. Фото с Instagram

Сумка-багет — классика, которая никогда не стареет

Представьте, что появившийся в 1998 году тренд остается на пике популярности даже сегодня. Сумка-багет от Fendi стала символом стиля благодаря Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город". Ее универсальность и удобство сделали багет любимым аксессуаром миллионов.

В 2025 году выбирайте классические модели или современные интерпретации — например, удлиненные варианты. Этот аксессуар точно станет изюминкой любого образа.

Сумка-багет долгие годы на пике популярности
Сумка-багет. Фото с Instagram

Джинсы с низкой талией

Свободные унисекс-силуэты, кожаные куртки, мини-юбки, туфли на платформе и острые линии — все это снова в тренде. Особый акцент — на джинсах с низкой талией. Этот смелый вариант выглядит привлекательно и придает игривости образу. В 2025 году их можно будет увидеть в сочетании с:

  • кожаными куртками и базовыми топами;
  • короткими кардиганами и боди;
  • уютными свитерами и спортивной обувью.
Джинсы с низкой талией для следящих за фигурой
Джинсы с низкой талией. Фото с Instagram

Мир моды продолжает удивлять. Одни тренды уходят в прошлое, другие возвращаются, доказывая, что стиль всегда эволюционирует.

Раньше мы писали о том, какая рубашка из 90-х в очередной раз покорила модный мир.

Также мы сообщали, какие стильные сапоги из 90-х снова в моде.

мода одежда тренды вещи стиль

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11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:49 Садовый высказал позицию о снижении мобилизационного возраста

11:32 Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

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