Культовые вещи 2000-х, которые снова в моде – что носить сегодня

Мода из 2000-х — что вернулось в тренды и как это носить сейчас
Мир моды всегда в движении. Каждый год мы видим новые тренды, а еще чаще — возвращение тех, которые казались навсегда забытыми.
Новини.LIVE расскажет, какие элементы стиля с 2000-х и 2010-х годов снова будут актуальны в 2025 году.
Какие старые вещи снова возвращаются в моду
Макси-юбка
Длинные юбки снова возвращаются в моду! Джинсовые, кожаные, шелковые или трикотажные варианты — каждый из них будет иметь место в гардеробе. Универсальность макси-юбки делает ее фаворитом многих. Вот несколько идей для образов:
- Повседневный стиль: Сочетайте юбку с белой футболкой и кроссовками. Идеально для прогулок или встреч с друзьями.
- Летний уличный стиль: Добавьте джинсовую куртку и базовый топ — такой образ выглядит непринужденно и легко.
- Зимний комфорт: В холодное время дополните макси-юбку объемным свитером или кардиганом. Частично заправленный свитер подчеркнет талию.
Сумка-багет — классика, которая никогда не стареет
Представьте, что появившийся в 1998 году тренд остается на пике популярности даже сегодня. Сумка-багет от Fendi стала символом стиля благодаря Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город". Ее универсальность и удобство сделали багет любимым аксессуаром миллионов.
В 2025 году выбирайте классические модели или современные интерпретации — например, удлиненные варианты. Этот аксессуар точно станет изюминкой любого образа.
Джинсы с низкой талией
Свободные унисекс-силуэты, кожаные куртки, мини-юбки, туфли на платформе и острые линии — все это снова в тренде. Особый акцент — на джинсах с низкой талией. Этот смелый вариант выглядит привлекательно и придает игривости образу. В 2025 году их можно будет увидеть в сочетании с:
- кожаными куртками и базовыми топами;
- короткими кардиганами и боди;
- уютными свитерами и спортивной обувью.
Мир моды продолжает удивлять. Одни тренды уходят в прошлое, другие возвращаются, доказывая, что стиль всегда эволюционирует.
Раньше мы писали о том, какая рубашка из 90-х в очередной раз покорила модный мир.
Также мы сообщали, какие стильные сапоги из 90-х снова в моде.
Читайте Новини.LIVE!