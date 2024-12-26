Культові речі 2000-х, які знову в моді — що носити сьогодні

Мода з 2000-х — що повернулось у тренди і як це носити зараз
Світ моди завжди в русі. Щороку ми бачимо нові тренди, а ще частіше — повернення тих, які здавалися назавжди забутими.
Новини.LIVE розповість, які елементи стилю з 2000-х та 2010-х років знову будуть актуальними у 2025 році.
Які старі речі знову повертаються в моду
Максі-спідниця
Довгі спідниці знову повертаються в моду! Джинсові, шкіряні, шовкові або трикотажні варіанти — кожен з них матиме своє місце у гардеробі. Універсальність максі-спідниці робить її фаворитом багатьох. Ось кілька ідей для образів:
- Повсякденний стиль: Поєднуйте спідницю з білою футболкою та кросівками. Ідеально для прогулянок чи зустрічей із друзями.
- Літній вуличний стиль: Додайте джинсову куртку та базовий топ — такий образ має невимушений й легкий вигляд.
- Зимовий комфорт: У холодну пору доповніть максі-спідницю об’ємним светром чи кардиганом. Частково заправлений светр підкреслить талію.
Сумка-багет — класика, яка ніколи не старіє
Уявіть, що тренд, який з’явився у 1998 році, залишається на піку популярності навіть сьогодні. Сумка-багет від Fendi стала символом стилю завдяки Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Її універсальність і зручність зробили багет улюбленим аксесуаром мільйонів.
У 2025 році обирайте класичні моделі або сучасні інтерпретації — наприклад, видовжені варіанти. Цей аксесуар точно стане родзинкою будь-якого образу.
Джинси із низькою талією
Вільні унісекс-силуети, шкіряні куртки, мініспідниці, туфлі на платформі та гострі лінії — усе це знову в тренді. Особливий акцент – на джинсах із низькою талією. Цей сміливий варіант має привабливий вигляд та додає грайливості образу. У 2025 році їх можна буде побачити в поєднанні з:
- шкіряними куртками й базовими топами;
- короткими кардиганами та боді;
- затишними светрами й спортивним взуттям.
Світ моди продовжує дивувати. Одні тренди відходять у минуле, інші — повертаються, доводячи, що стиль завжди еволюціонує.
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