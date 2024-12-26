Культові речі 2000-х, які знову в моді — що носити сьогодні

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Світ моди завжди в русі. Щороку ми бачимо нові тренди, а ще частіше — повернення тих, які здавалися назавжди забутими.

Новини.LIVE розповість, які елементи стилю з 2000-х та 2010-х років знову будуть актуальними у 2025 році.

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Максі-спідниця

Довгі спідниці знову повертаються в моду! Джинсові, шкіряні, шовкові або трикотажні варіанти — кожен з них матиме своє місце у гардеробі. Універсальність максі-спідниці робить її фаворитом багатьох. Ось кілька ідей для образів:

Повсякденний стиль: Поєднуйте спідницю з білою футболкою та кросівками. Ідеально для прогулянок чи зустрічей із друзями.

Поєднуйте спідницю з білою футболкою та кросівками. Ідеально для прогулянок чи зустрічей із друзями. Літній вуличний стиль: Додайте джинсову куртку та базовий топ — такий образ має невимушений й легкий вигляд.

Додайте джинсову куртку та базовий топ — такий образ має невимушений й легкий вигляд. Зимовий комфорт: У холодну пору доповніть максі-спідницю об’ємним светром чи кардиганом. Частково заправлений светр підкреслить талію.

Максі-спідниця. Фото з Instagram

Сумка-багет — класика, яка ніколи не старіє

Уявіть, що тренд, який з’явився у 1998 році, залишається на піку популярності навіть сьогодні. Сумка-багет від Fendi стала символом стилю завдяки Керрі Бредшоу з серіалу "Секс і місто". Її універсальність і зручність зробили багет улюбленим аксесуаром мільйонів.

У 2025 році обирайте класичні моделі або сучасні інтерпретації — наприклад, видовжені варіанти. Цей аксесуар точно стане родзинкою будь-якого образу.

Сумка-багет. Фото з Instagram

Джинси із низькою талією

Вільні унісекс-силуети, шкіряні куртки, мініспідниці, туфлі на платформі та гострі лінії — усе це знову в тренді. Особливий акцент – на джинсах із низькою талією. Цей сміливий варіант має привабливий вигляд та додає грайливості образу. У 2025 році їх можна буде побачити в поєднанні з:

шкіряними куртками й базовими топами;

короткими кардиганами та боді;

затишними светрами й спортивним взуттям.

Джинси із низькою талією. Фото з Instagram

Світ моди продовжує дивувати. Одні тренди відходять у минуле, інші — повертаються, доводячи, що стиль завжди еволюціонує.

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