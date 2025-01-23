Что носят знаменитости — вещи, которые стали модным трендом

Мода от знаменитостей — что носить, чтобы выглядеть роскошно
Стильный гардероб — это не только об известных брендах, таких как Louis Vuitton или Gucci. Секрет современного образа заключается в умелом выборе одежды и аксессуаров, которые создают гармоничный вид. Эксперты моды рассказали, что именно сейчас в тренде.
Об этом пишет издание Business Insider.
Какие вещи самые желанные в этом году
Приталенные блейзеры
Приталенные блейзеры уверенно держат позиции среди стильных вещей. Они идеально подходят для стиля "power casual", где сочетается легкая элегантность с повседневным комфортом. Их можно носить с чем угодно — от джинсов до юбок, создавая образ, который выглядит как утонченно, так и непринужденно.
Кожа и замша
Кожаные и замшевые вещи — настоящий мастхэв для тех, кто ценит стиль и долговечность. Куртка, пальто или брюки из этих материалов не только имеют дорогой вид, но и становятся со временем "вашими", идеально садясь по фигуре. Это не просто вещи, а вклад в свой стиль на годы вперед.
Кожаная обувь
Качественная кожаная обувь — это база, без которой не обойтись. Лоферы для офиса, ботильоны для прогулок или более формальных мероприятий — выбор большой. Такая обувь подходит к любому образу и добавляет нотку элегантности даже самой простой одежде.
Монохромные образы
Одеваться в одном цвете с головы до ног — это новый уровень изысканности. Особенно популярны нейтральные тона, которые выглядят сдержанно, но при этом очень роскошно. Для достижения такого эффекта эксперты советуют выбирать одежду из качественных тканей и избегать лишних деталей.
Минималистические сумки
Большие логотипы уступают место сдержанным дизайнам. Четкие формы и минимум деталей — это современный символ уверенности в себе. Сумка больше не должна "кричать" о статусе, она просто дополняет образ, оставаясь стильным аксессуаром.
Кашемир
Кашемировые свитера, кардиганы или водолазки в нейтральных тонах стали синонимом комфорта и роскоши. Такая одежда не только долговечна, но и со временем становится еще мягче. Кашемир отражает нынешнюю моду на "тихую роскошь" — качество и ненавязчивость в каждом волокне.
Особые украшения
Сегодня в моде уникальные аксессуары. Это могут быть украшения на заказ, например, кольцо с гравировкой, или винтажные вещи, которые имеют семейную историю.
Такие детали добавляют образу не только стиль, но и смысл.
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