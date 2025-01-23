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Мода від знаменитостей — що носити, щоб мати розкішний вигляд

23 січня 2025 10:21
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що носять знаменитості — речі, які стали модним трендом
Стильна жінка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Стильний гардероб — це не тільки про відомі бренди, такі як Louis Vuitton чи Gucci. Секрет сучасного образу полягає у вмілому виборі одягу й аксесуарів, які створюють гармонійний вигляд. Експерти моди розповіли, що саме зараз у тренді.

Про це пише видання Business Insider.

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Приталені блейзери

Приталені блейзери впевнено тримають позиції серед стильних речей. Вони ідеально підходять для стилю "power casual", де поєднується легка елегантність із повсякденним комфортом. Їх можна носити з чим завгодно — від джинсів до спідниць, створюючи образ, який має витончений і невимушений вигляд.

Приталений блейзер можна носити у будь-яку пору
Приталений блейзер. Фото з Instangram

Шкіра та замша

Шкіряні та замшеві речі — справжній мастхев для тих, хто цінує стиль і довговічність. Куртка, пальто або штани з цих матеріалів не тільки мають дорогий вигляд, але й стають з часом "вашими", ідеально сідаючи по фігурі. Це не просто речі, а вклад у свій стиль на роки вперед.

Замшеві штани мають елегантний вигляд
Замшеві штани. Фото з Instangram

Шкіряне взуття

Якісне шкіряне взуття — це база, без якої не обійтися. Лофери для офісу, ботильйони для прогулянок або більш формальних заходів — вибір великий. Таке взуття пасує до будь-якого образу і додає нотку елегантності навіть найпростішому одягу.

Шкіряне взуття підходить до будь-якого образу
Шкіряне взуття. Фото з Instangram

Монохромні образи

Одягатися в одному кольорі з голови до ніг — це новий рівень вишуканості. Особливо популярні нейтральні тони, які мають стриманий, але при цьому дуже розкішний вигляд. Для досягнення такого ефекту експерти радять обирати одяг з якісних тканин і уникати зайвих деталей.

Монохромні образи завжди в тренді
Образ в коричневому кольорі. Фото з Instangram

Мінімалістичні сумки

Великі логотипи поступаються місцем стриманим дизайнам. Чіткі форми та мінімум деталей — це сучасний символ впевненості в собі. Сумка більше не має "кричати" про статус, вона просто доповнює образ, залишаючись стильним аксесуаром.

Міні сумки в трендах тримаються роки
Міні сумки. Фото з Instangram

Кашемір

Кашемірові светри, кардигани чи водолазки в нейтральних тонах стали синонімом комфорту та розкоші. Такий одяг не лише довговічний, але й з часом стає ще м’якшим. Кашемір відображає нинішню моду на "тиху розкіш" — якість і ненав’язливість у кожному волокні.

Кашемірові речі мають дорогий вигляд
Кашеміровий светр. Фото з Instangram

Особливі прикраси

Сьогодні в моді унікальні аксесуари. Це можуть бути прикраси на замовлення, наприклад, каблучка з гравіюванням, або вінтажні речі, які мають сімейну історію.

Унікальні аксесуари завжди матимуть попит
Сережки. Фото з Instangram

Такі деталі додають образу не лише стиль, а й зміст.

Раніше ми писали про те, які вінтажні речі знову підкорюють моду.

Також ми повідомляли, які прикраси зараз обирають усі.

мода знаменитості тренди стиль 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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