Що носять знаменитості — речі, які стали модним трендом

Стильна жінка. Фото: Freepik

Стильний гардероб — це не тільки про відомі бренди, такі як Louis Vuitton чи Gucci. Секрет сучасного образу полягає у вмілому виборі одягу й аксесуарів, які створюють гармонійний вигляд. Експерти моди розповіли, що саме зараз у тренді.

Про це пише видання Business Insider.

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Приталені блейзери

Приталені блейзери впевнено тримають позиції серед стильних речей. Вони ідеально підходять для стилю "power casual", де поєднується легка елегантність із повсякденним комфортом. Їх можна носити з чим завгодно — від джинсів до спідниць, створюючи образ, який має витончений і невимушений вигляд.

Приталений блейзер. Фото з Instangram

Шкіра та замша

Шкіряні та замшеві речі — справжній мастхев для тих, хто цінує стиль і довговічність. Куртка, пальто або штани з цих матеріалів не тільки мають дорогий вигляд, але й стають з часом "вашими", ідеально сідаючи по фігурі. Це не просто речі, а вклад у свій стиль на роки вперед.

Замшеві штани. Фото з Instangram

Шкіряне взуття

Якісне шкіряне взуття — це база, без якої не обійтися. Лофери для офісу, ботильйони для прогулянок або більш формальних заходів — вибір великий. Таке взуття пасує до будь-якого образу і додає нотку елегантності навіть найпростішому одягу.

Шкіряне взуття. Фото з Instangram

Монохромні образи

Одягатися в одному кольорі з голови до ніг — це новий рівень вишуканості. Особливо популярні нейтральні тони, які мають стриманий, але при цьому дуже розкішний вигляд. Для досягнення такого ефекту експерти радять обирати одяг з якісних тканин і уникати зайвих деталей.

Образ в коричневому кольорі. Фото з Instangram

Мінімалістичні сумки

Великі логотипи поступаються місцем стриманим дизайнам. Чіткі форми та мінімум деталей — це сучасний символ впевненості в собі. Сумка більше не має "кричати" про статус, вона просто доповнює образ, залишаючись стильним аксесуаром.

Міні сумки. Фото з Instangram

Кашемір

Кашемірові светри, кардигани чи водолазки в нейтральних тонах стали синонімом комфорту та розкоші. Такий одяг не лише довговічний, але й з часом стає ще м’якшим. Кашемір відображає нинішню моду на "тиху розкіш" — якість і ненав’язливість у кожному волокні.

Кашеміровий светр. Фото з Instangram

Особливі прикраси

Сьогодні в моді унікальні аксесуари. Це можуть бути прикраси на замовлення, наприклад, каблучка з гравіюванням, або вінтажні речі, які мають сімейну історію.

Сережки. Фото з Instangram

Такі деталі додають образу не лише стиль, а й зміст.

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