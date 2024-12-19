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Мода 90-х возвращается — тренды, что снова в топе

19 декабря 2024 11:16
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Тренды 90-х, которые снова в моде – что стоит носить сейчас
Девушка, одетая в стиле 90-х годов. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода 90-х — это особенное время, когда свобода самовыражения в одежде была важнее любых правил. Этот период запомнился экспериментами, хаотичностью и желанием выделиться среди толпы. Стили, считавшиеся тогда авангардными, теперь возвращаются в моду, добавляя современным образам нотки ретро.

Новини.LIVE напомнит о самых ярких тенденциях того времени, которые вдохновляют и сегодня.

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Что было модным в 90-х

Это время можно описать одним словом — дерзость. После серых лет люди хотели ярких цветов, интересных фасонов и смелых экспериментов. Одежду покупали, где только могли, поэтому мода 90-х — это микс трендов с Запада, постсоветской уникальности и немножко бунтарства.

Мини-юбки — чем короче, тем лучше

Мини-юбки стали символом женской смелости. Самыми модными были кожаные или джинсовые модели с пуговицами спереди. В постсоветском пространстве популярностью пользовалась легендарная юбка-резинка, которую носили с лосинами или объемными свитерами. Завершали образ резиновые "мыльницы" или лакированные туфли.

Мини-юбка из 90-х в моде
Мини-юбка. Фото с Instagram

Джинсы

Джинсы были подлинным сокровищем. Мальвины, комбинировавшиеся со свитером с надписью "Boyz", превращали любую девушку в звезду дискотеки. Джинсы с высокой талией, которые мы сейчас знаем как mom jeans, и тогда, и теперь — фавориты. 

Джинсы – это универсальная вещь на все годы
Джинсы. Фото с Instagram

Кожаная косуха — вне времени

Эта культовая вещь была обязательной в гардеробе любого подростка 90-х. Сегодня косуху носят даже инфлюэнсеры, и она стабильно появляется на модных подиумах. Это не просто куртка — это символ бунтарского духа.

Кожаная куртка годами не покидает тренды
Кожаная куртка. Фото с Instagram

Лосины

У 90-х черные лосины были маст-хевом, но на пике популярности были цветные или с животными принтами. Их носили с удлиненными футболками, юбками или платьями. 

Лосины прекрасно подходят для повседневного образа.
Лосины. Фото с Instagram

Грубые ботинки — тренд гранж-культуры

Времена гранжа подарили миру тренд на массивные армейские ботинки. Их носили с кожаными куртками, клетчатыми рубашками и рваными джинсами. Это был способ выразить протест и заявить о своей уникальности.

Грубые ботинки в романтическом образе
Грубые ботинки. Фото с Instagram

Серьги-кольца — чем больше, тем лучше

Эти серьги придавали каждому образу каплю драматичности. В 90-е модницы выбирали самые большие кольца, и этот аксессуар стал настоящим символом эпохи.

Серьги-кольца – это модный аксессуар 2025 года
Серьги-кольца. Фото с Instagram

Мода 90-х в современных трендах

Сегодня многие элементы той эпохи возвращаются в гардеробы. Mom jeans, кожаные косухи, грубые ботинки и даже мини-юбки снова на пике популярности. Стиль 90-х доказывает: настоящая мода никогда не исчезает.

Раньше мы писали о том, какая рубашка из 90-х снова покоряет мир моды.

Также мы сообщали, какие стильные сапоги из 90-х годятся для современных образов.

мода одежда 90-е вещи стиль

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