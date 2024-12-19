Тренди 90-х, які знову в моді — що варто носити зараз

Дівчина, одягнута в стилі 90-х. Фото: Freepik

Мода 90-х — це особливий час, коли свобода самовираження в одязі була важливішою за будь-які правила. Цей період запам’ятався експериментами, хаотичністю та бажанням виділитися серед натовпу. Стилі, які тоді вважалися авангардними, тепер повертаються в моду, додаючи сучасним образам нотки ретро.

Новини.LIVE нагадає про найяскравіші тенденції того часу, які надихають і сьогодні.

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Цей час можна описати одним словом – зухвалість. Після сірих років люди хотіли яскравих кольорів, цікавих фасонів і сміливих експериментів. Одяг купували, де тільки могли, тому мода 90-х — це мікс трендів із Заходу, пострадянської унікальності та трошки бунтарства.

Мініспідниці — чим коротше, тим краще

Мініспідниці стали символом жіночої сміливості. Наймоднішими були шкіряні або джинсові моделі з ґудзиками спереду. У пострадянському просторі популярність мала легендарна спідниця-резинка, яку носили з лосинами чи об’ємними светрами. Завершували образ гумові "мильниці" або лаковані туфлі.

Мініспідниця. Фото з Instagram

Джинси

Джинси були справжнім скарбом. Мальвіни, які комбінували зі светром із написом "Boyz," перетворювали будь-яку дівчину на зірку дискотеки. Джинси з високою талією, які ми зараз знаємо як mom jeans, і тоді, і тепер — фаворити.

Джинси. Фото з Instagram

Шкіряна косуха — поза часом

Ця культова річ була обов’язковою у гардеробі будь-якого підлітка 90-х. Сьогодні косуху носять навіть інфлюенсери, і вона стабільно з’являється на модних подіумах. Це не просто куртка — це символ бунтарського духу.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Лосини

У 90-х чорні лосини були маст-хевом, але на піку популярності були кольорові або з тваринними принтами. Їх носили з подовженими футболками, спідницями чи сукнями.

Лосини. Фото з Instagram

Грубі черевики — тренд гранж-культури

Часи гранжу подарували світові тренд на масивні армійські черевики. Їх носили зі шкіряними куртками, картатими сорочками та рваними джинсами. Це був спосіб висловити протест і заявити про свою унікальність.

Грубі черевики. Фото з Instagram

Сережки-кільця — чим більші, тим краще

Ці сережки додавали кожному образу краплину драматичності. У 90-х модниці обирали найбільші кільця, і цей аксесуар став справжнім символом епохи.

Сережки-кільця. Фото з Instagram

Мода 90-х у сучасних трендах

Сьогодні багато елементів тієї епохи повертаються у гардероби. Mom jeans, шкіряні косухи, грубі черевики та навіть мініспідниці знову на піку популярності. Стиль 90-х доводить: справжня мода ніколи не зникає.

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