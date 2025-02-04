Самый модный тренд из 2000-х вернулся — что носить в этом году

Оригинальный образ. Фото: Freepik

В последнее время на улицах больших городов и в соцсетях можно заметить возвращение одного из самых ярких трендов 2000-х — бохо-рок-шика. Это стиль, в котором легкость сочетается с бунтарским духом, а непринужденная небрежность выглядит так, будто продумана до мельчайших деталей.

Больше об этом стиле рассказали в Vogue.

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Что такое бохо-рок-шик

Этот стиль вобрал в себя элементы бохо, но с рокерской душой. Это о вещах, которые хоть немного потертые, но при этом невероятно стильные. Высокие сапоги с бахромой, кожаные куртки, расслабленные рубашки, мини-юбки, объемные сумки, в которые поместится все и даже больше — все это возвращается в 2025-м и набирает популярность с бешеной скоростью.

В отличие от классического бохо, где в приоритете натуральные оттенки и цветочные мотивы, бохо-рок-шик имеет темную палитру. Черный, бордовый, глубокий синий — главные цвета, задающие настроение. Макияж тоже имеет свою особенность: четкие стрелки, насыщенные smoky eyes, темные губы — все для того, чтобы создать загадочный и слегка мятежный образ.

Isabel Marant осень-зима 2024/2025. Photo: Vogue Runway

Почему этот стиль снова в тренде

Мода циклична, и сейчас мы наблюдаем всплеск ностальгии по 2000-м. Это видно не только по трендам в TikTok, где пользователи вспоминают образы прошлых лет, но и по подиумам. Valentino, Chloé, Louis Vuitton — все они представили образы, вдохновленные бохо-рок-шиком. Но настоящим законодателем этого стиля остается Isabel Marant. Именно этот бренд 15 лет назад сделал сапоги с бахромой культовыми, и вот они снова на пике популярности.

Louis Vuitton Resort 2025. Photo: Vogue Runway

Как носить бохо-рок-шик сегодня

Главное правило — выглядеть так, будто вы только что вернулись с концерта своей любимой рок-группы. Но не стоит перегружать образ — баланс между бунтарством и утонченностью сделает стиль по-настоящему эффектным. Например, можно комбинировать:

черную кожаную куртку с легким платьем с рюшами;

объемную рубашку с потертыми джинсами и высокими сапогами;

мини-юбку с массивным ремнем и оверсайз-пиджаком.

Этот стиль уже подхватили знаменитости и влиятельные модницы. Сьюки Уотерхаус, Виктория Де Анджелис и многие другие демонстрируют, как сделать бохо-рок-шик актуальным в 2025-м.

Isabel Marant весна-лето 2025 Photo: Vogue Runway

И если кому-то казалось, что эпоха расслабленного гранжа и неформального гламура осталась в прошлом, то реальность доказывает обратное: бохо-рок-шик вернулся, и, похоже, останется надолго.

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