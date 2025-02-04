Наймодніший тренд з 2000-х повернувся — що носити цього року

Оригінальний образ. Фото: Freepik

Останнім часом на вулицях великих міст та в соцмережах можна помітити повернення одного з найяскравіших трендів 2000-х — бохо-рок-шику. Це стиль, у якому легкість поєднується з бунтарським духом, а невимушена недбалість має такий вигляд, ніби продумана до найдрібніших деталей.

Більше про цей стиль розповіли у Vogue.

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Що таке бохо-рок-шик

Цей стиль увібрав у себе елементи бохо, але з рокерською душею. Це про речі, які хоч трохи потерті, але при цьому неймовірно стильні. Високі чоботи з торочками, шкіряні куртки, розслаблені сорочки, мініспідниці, об'ємні сумки, в які поміститься все і навіть більше — усе це повертається у 2025-му і набирає популярності з шаленою швидкістю.

На відміну від класичного бохо, де в пріоритеті натуральні відтінки та квіткові мотиви, бохо-рок-шик має темну палітру. Чорний, бордовий, глибокий синій — головні кольори, що задають настрій. Макіяж теж має свою особливість: чіткі стрілки, насичені smoky eyes, темні губи — усе для того, щоб створити загадковий і злегка бунтівний образ.

Isabel Marant осінь-зима 2024/2025. Photo: Vogue Runway

Чому цей стиль знову в тренді

Мода циклічна, і зараз ми спостерігаємо сплеск ностальгії за 2000-ми. Це видно не лише за трендами в TikTok, де користувачі згадують образи минулих років, а й за подіумами. Valentino, Chloé, Louis Vuitton — усі вони представили образи, натхненні бохо-рок-шиком. Але справжнім законодавцем цього стилю залишається Isabel Marant. Саме цей бренд 15 років тому зробив чоботи з торочками культовими, і ось вони знову на піку популярності.

Louis Vuitton Resort 2025. Photo: Vogue Runway

Як носити бохо-рок-шик сьогодні

Головне правило — мати такий вигляд, ніби ви щойно повернулись з концерту свого улюбленого рок-гурту. Але не варто перевантажувати образ — баланс між бунтарством і витонченістю зробить стиль по-справжньому ефектним. Наприклад, можна комбінувати:

чорну шкіряну куртку з легкою сукнею з рюшами;

об'ємну сорочку з потертими джинсами та високими чоботами;

мініспідницю з масивним ременем та оверсайз-піджаком.

Цей стиль уже підхопили знаменитості та впливові модниці. Сьюкі Вотергаус, Вікторія Де Анджеліс та багато інших демонструють, як зробити бохо-рок-шик актуальним у 2025-му.

Isabel Marant весна-літо 2025. Photo: Vogue Runway

І якщо комусь здавалося, що епоха розслабленого гранжу і неформального гламуру залишилася в минулому, то реальність доводить зворотне: бохо-рок-шик повернувся, і, схоже, залишиться надовго.

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