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Мода 2000-х возвращается — 5 вещей, которые снова в тренде

15 января 2025 11:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что из 2000-х вернулось в моду - топ-5 стильных вещей
Девушка в стильном топе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Эпоха 2000-х возвращается. Стиль той декады снова в тренде, но с современными нотками. Вещи, которые мы помним из старых клипов и фильмов, получают вторую жизнь. Что именно сейчас в моде и как это носить, чтобы выглядеть актуально?

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Низкая посадка — возвращение смелости

Джинсы и юбки с низкой талией снова в гардеробах. Их можно носить с широкими свитерами, базовыми топами или укороченными жакетами. Главное — правильно подобрать обувь. Лоферы, сандалии или минималистичные кроссовки придадут образу современности. Избегайте сочетания с ультраоткрытыми топами, чтобы выглядеть актуально.

Джинсы с низкой талией снова в моде
Джинсы с низкой талией. Фото из Instagram

Топы-бандо и кроп-топы

Открытые плечи или живот — тренд, который прекрасно вписывается в современную моду. Чтобы не выглядеть слишком вызывающе, комбинируйте их с высокими брюками, длинными кардиганами или oversize-жакетами. Контраст между открытым верхом и сдержанным низом — залог стильного образа.

Кроп-топы набирают популярность
Кроп-топ. Фото из Instagram

Обувь с квадратным носком — ретро, которое стало классикой

Квадратные носы вернулись после лет доминирования круглых и острых. Ботильоны, туфли или босоножки такого фасона выглядят необычно, но гармонично, и прекрасно дополняют современные луки. Они особенно хорошо подходят к джинсам, широким брюкам или юбкам.

Обувь с квадратным носком имеет довольно оригинальный вид
Обувь с квадратным носком. Фото из Instagram

Бисерные украшения — тренд с естественным акцентом

Натуральность сегодня в моде, и украшения из бисера становятся настоящим мастхэвом. Выбирайте цвета природы — нежно-зеленые, песочные, голубые или коричневые оттенки. Такие аксессуары добавляют образу легкости и уникальности. Это не просто декор — это ощущение связи с природой.

Украшения из бисера дополнят любой образ
Прикрасы из бисера. Фото из Instagram

Мода 2000-х не просто возвращается — она становится лучше, адаптируясь к современности. Экспериментируйте, играйте с образами, но с учетом собственного стиля.

Ранее мы писали о том, какие еще винтажные вещи снова будут на пике популярности в 2025.

Также мы сообщали, какие серьги стали сенсацией в мире моды.

мода тренды вещи стиль 2025 год

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12:12 Россия атаковала энергообъекты ракетами — что сбили ВС ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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