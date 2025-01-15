Что из 2000-х вернулось в моду - топ-5 стильных вещей

Девушка в стильном топе. Фото: Freepik

Эпоха 2000-х возвращается. Стиль той декады снова в тренде, но с современными нотками. Вещи, которые мы помним из старых клипов и фильмов, получают вторую жизнь. Что именно сейчас в моде и как это носить, чтобы выглядеть актуально?

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Низкая посадка — возвращение смелости

Джинсы и юбки с низкой талией снова в гардеробах. Их можно носить с широкими свитерами, базовыми топами или укороченными жакетами. Главное — правильно подобрать обувь. Лоферы, сандалии или минималистичные кроссовки придадут образу современности. Избегайте сочетания с ультраоткрытыми топами, чтобы выглядеть актуально.

Джинсы с низкой талией. Фото из Instagram

Топы-бандо и кроп-топы

Открытые плечи или живот — тренд, который прекрасно вписывается в современную моду. Чтобы не выглядеть слишком вызывающе, комбинируйте их с высокими брюками, длинными кардиганами или oversize-жакетами. Контраст между открытым верхом и сдержанным низом — залог стильного образа.

Кроп-топ. Фото из Instagram

Обувь с квадратным носком — ретро, которое стало классикой

Квадратные носы вернулись после лет доминирования круглых и острых. Ботильоны, туфли или босоножки такого фасона выглядят необычно, но гармонично, и прекрасно дополняют современные луки. Они особенно хорошо подходят к джинсам, широким брюкам или юбкам.

Обувь с квадратным носком. Фото из Instagram

Бисерные украшения — тренд с естественным акцентом

Натуральность сегодня в моде, и украшения из бисера становятся настоящим мастхэвом. Выбирайте цвета природы — нежно-зеленые, песочные, голубые или коричневые оттенки. Такие аксессуары добавляют образу легкости и уникальности. Это не просто декор — это ощущение связи с природой.

Прикрасы из бисера. Фото из Instagram

Мода 2000-х не просто возвращается — она становится лучше, адаптируясь к современности. Экспериментируйте, играйте с образами, но с учетом собственного стиля.

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