Що з 2000-х повернулося в моду — топ-5 стильних речей

Дівчина в стильному топі. Фото: Freepik

Епоха 2000-х повертається. Стиль тієї декади знову в тренді, але з сучасними нотками. Речі, які ми пам’ятаємо зі старих кліпів і фільмів, отримують друге життя. Що саме зараз у моді і як це носити, щоб мати актуальний вигляд?

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Низька посадка — повернення сміливості

Джинси та спідниці з низькою талією знову в гардеробах. Їх можна носити з широкими светрами, базовими топами чи укороченими жакетами. Головне — правильно підібрати взуття. Лофери, сандалі або мінімалістичні кросівки додадуть образу сучасності. Уникайте поєднання з ультравідкритими топами, щоб мати актуальний вигляд.

Джинси з низькою талією. Фото з Instagram

Топи-бандо і кроп-топи

Відкриті плечі чи живіт — тренд, що чудово вписується у сучасну моду. Щоб не мати занадто зухвалий вигляд, комбінуйте їх із високими штанами, довгими кардиганами чи oversize-жакетами. Контраст між відкритим верхом і стриманим низом — запорука стильного образу.

Кроп-топ. Фото з Instagram

Взуття з квадратним носком — ретро, яке стало класикою

Квадратні носи повернулися після років домінування круглих і гострих. Ботильйони, туфлі чи босоніжки такого фасону мають незвичний, але гармонійний вигляд, і прекрасно доповнюють сучасні луки. Вони особливо добре пасують до джинсів, широких штанів чи спідниць.

Взуття з квадратним носком. Фото з Instagram

Бісерні прикраси — тренд із природним акцентом

Натуральність сьогодні в моді, і прикраси з бісеру стають справжнім мастхевом. Вибирайте кольори природи — ніжно-зелені, пісочні, блакитні чи коричневі відтінки. Такі аксесуари додають образу легкості й унікальності. Це не просто декор — це відчуття зв’язку з природою.

Прикраси з бісеру. Фото з Instagram

Мода 2000-х не просто повертається — вона стає краще, адаптуючись до сучасності. Експериментуйте, грайте з образами, але з урахуванням власного стилю.

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