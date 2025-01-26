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Минимализм в маникюре — простота, которая захватывает взгляд

26 января 2025 19:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Минималистичный маникюр — универсальный выбор для любого случая
Маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В мире дизайна ногтей так много вариантов, что иногда трудно выбрать что-то одно. Но есть стиль, который всегда уместен и подойдет к любому образу или настроению — это минималистичный маникюр. Он имеет аккуратный, современный вид и всегда остается на пике популярности.

Новини.LIVE расскажет о чем идет речь.

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Универсальность минимализма

Минималистичный маникюр подходит для любой формы ногтей, от классического овала до стильного "мягкого квадрата". Главное — найти удобную для себя длину. Универсальность такого дизайна позволяет создавать разные образы: от элегантного до повседневного.

Главные фавориты

Каждый год есть несколько безоговорочных лидеров в мире маникюра, которые не теряют популярности. Это:

  • Нейтральные и молочные оттенки. Они добавляют образу свежести и ухоженности.
  • Минифренч. Более легкий и нежный вариант классического френча с плавным переходом.
  • Вневременной красный. Идеальный вариант, если хочется яркости.
  • Нейтральный хром. Металлический блеск для тех, кто любит минималистичный шик.
Нюдовый маникюр всегда выглядит уместно
Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

В этом сезоне минимализм получил новые акценты. Самые актуальные идеи:

  • Едва заметные полоски и узоры. Тонкий декор выглядит изящно и подходит для любого случая.
  • Металлический блеск. Серебристые и золотистые тона — выбор для тех, кто хочет немного сияния, но не слишком много.
Френч можно комбинировать с блеском, чтобы добавить оригинальности
Френч. Фото из Instagram

Как выбрать свой идеальный оттенок

Чтобы найти цвет, который подчеркнет твою красоту, стоит обратить внимание на тон кожи:

  • Для светлой кожи идеально подходят молочные, розовые или нежно-персиковые оттенки.
  • Средний тон кожи гармонично смотрится с бежевыми и карамельными нюдовыми цветами.
Простота в маникюре всегда в моде
Маникюр с блеском. Фото из Instagram

Независимо от того, что вы выберете — нежный персиковый, стильный белый или классический красный, минималистичный маникюр всегда подчеркнет вашу индивидуальность.

Ранее мы писали о том, какой новый маникюр набирает популярность.

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мода тренды маникюр стиль ногти

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19:25 Каратист Пилипюк сказал, почему не вернулся в Украину

19:06 РФ массированно обстреляла Купянск — видео последствий атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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