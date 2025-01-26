Минималистичный маникюр — универсальный выбор для любого случая

Минимализм в маникюре — простота, которая захватывает взгляд
В мире дизайна ногтей так много вариантов, что иногда трудно выбрать что-то одно. Но есть стиль, который всегда уместен и подойдет к любому образу или настроению — это минималистичный маникюр. Он имеет аккуратный, современный вид и всегда остается на пике популярности.
Новини.LIVE расскажет о чем идет речь.
Тренды маникюра 2025
Универсальность минимализма
Минималистичный маникюр подходит для любой формы ногтей, от классического овала до стильного "мягкого квадрата". Главное — найти удобную для себя длину. Универсальность такого дизайна позволяет создавать разные образы: от элегантного до повседневного.
Главные фавориты
Каждый год есть несколько безоговорочных лидеров в мире маникюра, которые не теряют популярности. Это:
- Нейтральные и молочные оттенки. Они добавляют образу свежести и ухоженности.
- Минифренч. Более легкий и нежный вариант классического френча с плавным переходом.
- Вневременной красный. Идеальный вариант, если хочется яркости.
- Нейтральный хром. Металлический блеск для тех, кто любит минималистичный шик.
В этом сезоне минимализм получил новые акценты. Самые актуальные идеи:
- Едва заметные полоски и узоры. Тонкий декор выглядит изящно и подходит для любого случая.
- Металлический блеск. Серебристые и золотистые тона — выбор для тех, кто хочет немного сияния, но не слишком много.
Как выбрать свой идеальный оттенок
Чтобы найти цвет, который подчеркнет твою красоту, стоит обратить внимание на тон кожи:
- Для светлой кожи идеально подходят молочные, розовые или нежно-персиковые оттенки.
- Средний тон кожи гармонично смотрится с бежевыми и карамельными нюдовыми цветами.
Независимо от того, что вы выберете — нежный персиковый, стильный белый или классический красный, минималистичный маникюр всегда подчеркнет вашу индивидуальность.
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