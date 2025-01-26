Минималистичный маникюр — универсальный выбор для любого случая

Маникюр. Фото: Freepik

В мире дизайна ногтей так много вариантов, что иногда трудно выбрать что-то одно. Но есть стиль, который всегда уместен и подойдет к любому образу или настроению — это минималистичный маникюр. Он имеет аккуратный, современный вид и всегда остается на пике популярности.

Новини.LIVE расскажет о чем идет речь.

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Универсальность минимализма

Минималистичный маникюр подходит для любой формы ногтей, от классического овала до стильного "мягкого квадрата". Главное — найти удобную для себя длину. Универсальность такого дизайна позволяет создавать разные образы: от элегантного до повседневного.

Главные фавориты

Каждый год есть несколько безоговорочных лидеров в мире маникюра, которые не теряют популярности. Это:

Нейтральные и молочные оттенки. Они добавляют образу свежести и ухоженности.

Они добавляют образу свежести и ухоженности. Минифренч. Более легкий и нежный вариант классического френча с плавным переходом.

Более легкий и нежный вариант классического френча с плавным переходом. Вневременной красный. Идеальный вариант, если хочется яркости.

Идеальный вариант, если хочется яркости. Нейтральный хром. Металлический блеск для тех, кто любит минималистичный шик.

Нюдовый маникюр. Фото из Instagram

В этом сезоне минимализм получил новые акценты. Самые актуальные идеи:

Едва заметные полоски и узоры. Тонкий декор выглядит изящно и подходит для любого случая.

Тонкий декор выглядит изящно и подходит для любого случая. Металлический блеск. Серебристые и золотистые тона — выбор для тех, кто хочет немного сияния, но не слишком много.

Френч. Фото из Instagram

Как выбрать свой идеальный оттенок

Чтобы найти цвет, который подчеркнет твою красоту, стоит обратить внимание на тон кожи:

Для светлой кожи идеально подходят молочные, розовые или нежно-персиковые оттенки.

Средний тон кожи гармонично смотрится с бежевыми и карамельными нюдовыми цветами.

Маникюр с блеском. Фото из Instagram

Независимо от того, что вы выберете — нежный персиковый, стильный белый или классический красный, минималистичный маникюр всегда подчеркнет вашу индивидуальность.

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