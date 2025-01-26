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Мінімалізм у манікюрі — простота, яка захоплює погляд

26 січня 2025 19:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Мінімалістичний манікюр — універсальний вибір для будь-якої нагоди
Манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У світі дизайну нігтів так багато варіантів, що іноді важко вибрати щось одне. Але є стиль, який завжди доречний і підійде до будь-якого образу чи настрою — це мінімалістичний манікюр. Він має акуратний, сучасний вигляд і завжди залишається на піку популярності.

Новини.LIVE розповість про що йде мова. 

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Універсальність мінімалізму

Мінімалістичний манікюр підходить для будь-якої форми нігтів, від класичного овалу до стильного "м’якого квадрата". Головне — знайти зручну для себе довжину. Універсальність такого дизайну дозволяє створювати різні образи: від елегантного до повсякденного.

Головні фаворити

Щороку є кілька беззаперечних лідерів у світі манікюру, які не втрачають популярності. Це:

  • Нейтральні та молочні відтінки. Вони додають образу свіжості й доглянутості.
  • Мініфренч. Легший і ніжніший варіант класичного френча з плавним переходом.
  • Позачасовий червоний. Ідеальний варіант, якщо хочеться яскравості.
  • Нейтральний хром. Металевий блиск для тих, хто любить мінімалістичний шик.
Нюдовий манікюр завжди має доречний вигляд
Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Цього сезону мінімалізм отримав нові акценти. Найактуальніші ідеї:

  • Ледь помітні смужки та візерунки. Тонкий декор має витончений вигляд і підходить для будь-якого випадку.
  • Металевий блиск. Сріблясті й золотисті тони — вибір для тих, хто хоче трохи сяйва, але не надто багато.
Френч можна комбінувати з блиском, щоб додати оригінальності
Френч. Фото з Instagram

Як обрати свій ідеальний відтінок

Щоб знайти колір, який підкреслить твою красу, варто звернути увагу на тон шкіри:

  • Для світлої шкіри ідеально підходять молочні, рожеві або ніжно-персикові відтінки.
  • Середній тон шкіри гармонійний має вигляд з бежевими та карамельними нюдовими кольорами.
Простота в манікюрі завжди в моді
Манікюр з блиском. Фото з Instagram

Незалежно від того, що ви оберете — ніжний персиковий, стильний білий чи класичний червоний, мінімалістичний манікюр завжди підкреслить вашу індивідуальність. 

Раніше ми писали про те, який новий манікюр набирає популярності.

Також ми повідомляли, який макіяж в тренді для жінок після 50 років.

мода тренди манікюр стиль нігті

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19:06 РФ масовано обстріляла Куп'янськ — відео наслідків атаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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18:45 Військово-морські сили вперше збили ракету Х-59 з APKWS — відео

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