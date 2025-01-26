Мінімалістичний манікюр — універсальний вибір для будь-якої нагоди

Мінімалізм у манікюрі — простота, яка захоплює погляд
У світі дизайну нігтів так багато варіантів, що іноді важко вибрати щось одне. Але є стиль, який завжди доречний і підійде до будь-якого образу чи настрою — це мінімалістичний манікюр. Він має акуратний, сучасний вигляд і завжди залишається на піку популярності.
Новини.LIVE розповість про що йде мова.
Тренди манікюру 2025
Універсальність мінімалізму
Мінімалістичний манікюр підходить для будь-якої форми нігтів, від класичного овалу до стильного "м’якого квадрата". Головне — знайти зручну для себе довжину. Універсальність такого дизайну дозволяє створювати різні образи: від елегантного до повсякденного.
Головні фаворити
Щороку є кілька беззаперечних лідерів у світі манікюру, які не втрачають популярності. Це:
- Нейтральні та молочні відтінки. Вони додають образу свіжості й доглянутості.
- Мініфренч. Легший і ніжніший варіант класичного френча з плавним переходом.
- Позачасовий червоний. Ідеальний варіант, якщо хочеться яскравості.
- Нейтральний хром. Металевий блиск для тих, хто любить мінімалістичний шик.
Цього сезону мінімалізм отримав нові акценти. Найактуальніші ідеї:
- Ледь помітні смужки та візерунки. Тонкий декор має витончений вигляд і підходить для будь-якого випадку.
- Металевий блиск. Сріблясті й золотисті тони — вибір для тих, хто хоче трохи сяйва, але не надто багато.
Як обрати свій ідеальний відтінок
Щоб знайти колір, який підкреслить твою красу, варто звернути увагу на тон шкіри:
- Для світлої шкіри ідеально підходять молочні, рожеві або ніжно-персикові відтінки.
- Середній тон шкіри гармонійний має вигляд з бежевими та карамельними нюдовими кольорами.
Незалежно від того, що ви оберете — ніжний персиковий, стильний білий чи класичний червоний, мінімалістичний манікюр завжди підкреслить вашу індивідуальність.
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