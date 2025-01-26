Мінімалістичний манікюр — універсальний вибір для будь-якої нагоди

Манікюр. Фото: Freepik

У світі дизайну нігтів так багато варіантів, що іноді важко вибрати щось одне. Але є стиль, який завжди доречний і підійде до будь-якого образу чи настрою — це мінімалістичний манікюр. Він має акуратний, сучасний вигляд і завжди залишається на піку популярності.

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Універсальність мінімалізму

Мінімалістичний манікюр підходить для будь-якої форми нігтів, від класичного овалу до стильного "м’якого квадрата". Головне — знайти зручну для себе довжину. Універсальність такого дизайну дозволяє створювати різні образи: від елегантного до повсякденного.

Головні фаворити

Щороку є кілька беззаперечних лідерів у світі манікюру, які не втрачають популярності. Це:

Нейтральні та молочні відтінки. Вони додають образу свіжості й доглянутості.

Вони додають образу свіжості й доглянутості. Мініфренч. Легший і ніжніший варіант класичного френча з плавним переходом.

Легший і ніжніший варіант класичного френча з плавним переходом. Позачасовий червоний. Ідеальний варіант, якщо хочеться яскравості.

Ідеальний варіант, якщо хочеться яскравості. Нейтральний хром. Металевий блиск для тих, хто любить мінімалістичний шик.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Цього сезону мінімалізм отримав нові акценти. Найактуальніші ідеї:

Ледь помітні смужки та візерунки. Тонкий декор має витончений вигляд і підходить для будь-якого випадку.

Тонкий декор має витончений вигляд і підходить для будь-якого випадку. Металевий блиск. Сріблясті й золотисті тони — вибір для тих, хто хоче трохи сяйва, але не надто багато.

Френч. Фото з Instagram

Як обрати свій ідеальний відтінок

Щоб знайти колір, який підкреслить твою красу, варто звернути увагу на тон шкіри:

Для світлої шкіри ідеально підходять молочні, рожеві або ніжно-персикові відтінки.

Середній тон шкіри гармонійний має вигляд з бежевими та карамельними нюдовими кольорами.

Манікюр з блиском. Фото з Instagram

Незалежно від того, що ви оберете — ніжний персиковий, стильний білий чи класичний червоний, мінімалістичний манікюр завжди підкреслить вашу індивідуальність.

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