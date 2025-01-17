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Мыльные ногти — главный тренд маникюра зимы-2025

17 января 2025 19:44
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Трендовый маникюр зимы-2025 — почему все говорят о мыльных ногтях
Ухоженные ногти. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мыльные ногти — это новый тренд в мире маникюра, который захватывает сердца минималистов и любителей естественной красоты. Забудьте о ярких оттенках и блестках. Теперь в центре внимания ногти, которые выглядят так, будто вы только что вымыли руки с нежным мылом и нанесли каплю питательного крема.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом новом тренде.

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Этот стиль дарит ощущение ухоженности и натуральности, но на самом деле за ним стоит тщательный подход к деталям. От идеально обработанных кутикул до деликатного блеска на ногтях — все в этом маникюре говорит об изысканности и простоте.

В чем секрет "мыльного маникюра"

Главная идея — подчеркнуть естественную красоту ногтей. Для этого используют прозрачный или едва заметный нюдовый лак, который гармонично сочетается с тоном кожи. Такие оттенки, как пастельный розовый, молочный или светло-бежевый, идеально дополняют образ.

Нюдовые ногти всегда выглядят роскошно
Розовый лак. Фото из Instagram

Чтобы достичь идеального вида, стоит:

  • Подготовить ногти. Обрежьте кутикулы, придайте ногтям форму (овальную или мягкий квадрат), и увлажните кожу маслом для кутикулы.
  • Использовать базу. Это позволит выровнять поверхность ногтей и избежать неровностей.
  • Нанести два слоя лака. Это обеспечит ровный и насыщенный цвет без полос.
  • Завершить маникюр топом. Глянцевое покрытие придаст ногтям здоровое сияние, которое напоминает эффект "только что вымытых рук".

Почему мыльные ногти становятся такими популярными

Этот стиль уже успел покорить красные дорожки и сердца звезд. Эмма Стоун, Селена Гомес и Кейт Хадсон выбрали его для официальных мероприятий, и это неудивительно. Мыльный маникюр идеально дополняет любой образ, добавляя нотку легкости и утонченности.

Мыльные ногти сейчас в тренде
Гарные ногти. Фото из Instagram

Однако он подходит не только для звезд. Это идеальный выбор для тех, кто любит минимализм, но хочет выглядеть ухоженно. Такой маникюр не требует частого обновления и подходит для любой длины ногтей, хотя короткая длина выглядит наиболее элегантно.

Ранее мы писали о том, какие можно сделать ногти в черном цвете.

Также мы делились креативными дизайнами для маникюра, которые привлекут внимание всех.

мода тренды маникюр стиль ногти

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20:30 США ввели санкции против недостроенных танкеров РФ — как это

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