Трендовый маникюр зимы-2025 — почему все говорят о мыльных ногтях

Мыльные ногти — главный тренд маникюра зимы-2025
Мыльные ногти — это новый тренд в мире маникюра, который захватывает сердца минималистов и любителей естественной красоты. Забудьте о ярких оттенках и блестках. Теперь в центре внимания ногти, которые выглядят так, будто вы только что вымыли руки с нежным мылом и нанесли каплю питательного крема.
Новини.LIVE расскажет подробнее об этом новом тренде.
Этот стиль дарит ощущение ухоженности и натуральности, но на самом деле за ним стоит тщательный подход к деталям. От идеально обработанных кутикул до деликатного блеска на ногтях — все в этом маникюре говорит об изысканности и простоте.
В чем секрет "мыльного маникюра"
Главная идея — подчеркнуть естественную красоту ногтей. Для этого используют прозрачный или едва заметный нюдовый лак, который гармонично сочетается с тоном кожи. Такие оттенки, как пастельный розовый, молочный или светло-бежевый, идеально дополняют образ.
Чтобы достичь идеального вида, стоит:
- Подготовить ногти. Обрежьте кутикулы, придайте ногтям форму (овальную или мягкий квадрат), и увлажните кожу маслом для кутикулы.
- Использовать базу. Это позволит выровнять поверхность ногтей и избежать неровностей.
- Нанести два слоя лака. Это обеспечит ровный и насыщенный цвет без полос.
- Завершить маникюр топом. Глянцевое покрытие придаст ногтям здоровое сияние, которое напоминает эффект "только что вымытых рук".
Почему мыльные ногти становятся такими популярными
Этот стиль уже успел покорить красные дорожки и сердца звезд. Эмма Стоун, Селена Гомес и Кейт Хадсон выбрали его для официальных мероприятий, и это неудивительно. Мыльный маникюр идеально дополняет любой образ, добавляя нотку легкости и утонченности.
Однако он подходит не только для звезд. Это идеальный выбор для тех, кто любит минимализм, но хочет выглядеть ухоженно. Такой маникюр не требует частого обновления и подходит для любой длины ногтей, хотя короткая длина выглядит наиболее элегантно.
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