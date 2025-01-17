Трендовий манікюр зими-2025 — чому всі говорять про мильні нігті

Доглянуті нігті. Фото: Freepik

Мильні нігті — це новий тренд у світі манікюру, який захоплює серця мінімалістів і любителів природної краси. Забудьте про яскраві відтінки та блискітки. Тепер у центрі уваги нігті, які мають такий вигляд, ніби ви щойно вимили руки з ніжним милом і нанесли краплю живильного крему.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей новий тренд.

Читайте також:

Цей стиль дарує відчуття доглянутості й натуральності, але насправді за ним стоїть ретельний підхід до деталей. Від ідеально оброблених кутикул до делікатного блиску на нігтях — усе в цьому манікюрі говорить про вишуканість і простоту.

У чому секрет "мильного манікюру"

Головна ідея — підкреслити природну красу нігтів. Для цього використовують прозорий або ледь помітний нюдовий лак, який гармонійно поєднується з тоном шкіри. Такі відтінки, як пастельний рожевий, молочний або світло-бежевий, ідеально доповнюють образ.

Рожевий лак. Фото з Instagram

Щоб досягти ідеального вигляду, варто:

Підготувати нігті. Обріжте кутикули, надайте нігтям форму (овальну або м'який квадрат), і зволожте шкіру олією для кутикули.

Обріжте кутикули, надайте нігтям форму (овальну або м'який квадрат), і зволожте шкіру олією для кутикули. Використати базу. Це дозволить вирівняти поверхню нігтів та уникнути нерівностей.

Це дозволить вирівняти поверхню нігтів та уникнути нерівностей. Нанести два шари лаку. Це забезпечить рівний і насичений колір без смуг.

Це забезпечить рівний і насичений колір без смуг. Завершити манікюр топом. Глянцеве покриття додасть нігтям здорового сяйва, яке нагадує ефект "щойно вимитих рук".

Чому мильні нігті стають такими популярними

Цей стиль уже встиг підкорити червоні доріжки та серця зірок. Емма Стоун, Селена Гомес і Кейт Гадсон обрали його для офіційних заходів, і це не дивно. Мильний манікюр ідеально доповнює будь-який образ, додаючи нотку легкості та витонченості.

Гарні нігті. Фото з Instagram

Однак він підходить не лише для зірок. Це ідеальний вибір для тих, хто любить мінімалізм, але хоче виглядати доглянуто. Такий манікюр не потребує частого оновлення і підходить для будь-якої довжини нігтів, хоча коротка довжина має найбільш елегантний вигляд.

Раніше ми писали про те, які можна зробити нігті в чорному кольорі.

Також ми ділились креативними дизайнами для манікюру, що привернуть увагу усіх.