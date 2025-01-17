Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Мильні нігті — головний тренд манікюру зими-2025 arrow

Мильні нігті — головний тренд манікюру зими-2025

17 січня 2025 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Трендовий манікюр зими-2025 — чому всі говорять про мильні нігті
Доглянуті нігті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мильні нігті — це новий тренд у світі манікюру, який захоплює серця мінімалістів і любителів природної краси. Забудьте про яскраві відтінки та блискітки. Тепер у центрі уваги нігті, які мають такий вигляд, ніби ви щойно вимили руки з ніжним милом і нанесли краплю живильного крему.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей новий тренд.

Читайте також:

Цей стиль дарує відчуття доглянутості й натуральності, але насправді за ним стоїть ретельний підхід до деталей. Від ідеально оброблених кутикул до делікатного блиску на нігтях — усе в цьому манікюрі говорить про вишуканість і простоту.

У чому секрет "мильного манікюру"

Головна ідея — підкреслити природну красу нігтів. Для цього використовують прозорий або ледь помітний нюдовий лак, який гармонійно поєднується з тоном шкіри. Такі відтінки, як пастельний рожевий, молочний або світло-бежевий, ідеально доповнюють образ. 

Нюдові нігті завжди мають розкішний вигляд
Рожевий лак. Фото з Instagram

Щоб досягти ідеального вигляду, варто:

  • Підготувати нігті. Обріжте кутикули, надайте нігтям форму (овальну або м'який квадрат), і зволожте шкіру олією для кутикули.
  • Використати базу. Це дозволить вирівняти поверхню нігтів та уникнути нерівностей.
  • Нанести два шари лаку. Це забезпечить рівний і насичений колір без смуг.
  • Завершити манікюр топом. Глянцеве покриття додасть нігтям здорового сяйва, яке нагадує ефект "щойно вимитих рук".

Чому мильні нігті стають такими популярними

Цей стиль уже встиг підкорити червоні доріжки та серця зірок. Емма Стоун, Селена Гомес і Кейт Гадсон обрали його для офіційних заходів, і це не дивно. Мильний манікюр ідеально доповнює будь-який образ, додаючи нотку легкості та витонченості.

Мильні нігті зараз в тренді
Гарні нігті. Фото з Instagram

Однак він підходить не лише для зірок. Це ідеальний вибір для тих, хто любить мінімалізм, але хоче виглядати доглянуто. Такий манікюр не потребує частого оновлення і підходить для будь-якої довжини нігтів, хоча коротка довжина має найбільш елегантний вигляд.

Раніше ми писали про те, які можна зробити нігті в чорному кольорі

Також ми ділились креативними дизайнами для манікюру, що привернуть увагу усіх.

мода тренди манікюр стиль нігті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

00:44 Може опинитись у Сочі — реакція на зустріч Зеленського з Фіцо

00:30 Відстрочка для педагога — чи обов'язково іти до ТЦК

00:11 У ЗСУ спростували заяву Безуглої про росіян у Покровську

00:10 Виплати українським дітям — у Польщі хочуть посилити вимоги

Термінова новина

00:05 У Києві повітряна тривога — у якій небезпеці столиця

17 січня 2025

23:53 Угорщина блокує санкції проти РФ — Каллас розкритикувала Будапешт

Термінова новина

23:45 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:37 Кібератака на реєстри — в Мін'юсті анонсували відновлення роботи

23:36 Мир для України через силу — заява прем'єра Великої Британії

23:05 Військові небезпечні — у Києві речника ВМС не пустили пообідати

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія