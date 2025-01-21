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Мелания Трамп появилась на балу в элегантном платье-футляре

21 января 2025 11:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Мелания Трамп поразила в платье-футляре от именитого дизайнера
Мелания Трамп. Фото: скриншот видео
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Жена президента США Дональда Трампа — Мелания Трамп — снова в центре внимания благодаря своему выбору платья для инаугурационного бала, состоявшегося в Вашингтонском конференц-центре. Как и в предыдущий раз, ее образ создал личный стилист и дизайнер Эрве Пьер, который разработал и первое инаугурационное платье Мелании в 2017 году.

Об этом сообщает WWD.

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На этот раз Мелания выбрала элегантное белое платье без бретелек с длинным разрезом до бедра, подчеркнувшее ее фигуру. Особенностью платья стала черная отделка, которая изысканно окутывала лиф. Идея дизайна, по словам Пьера, вдохновлена образом ленты, обвивающей букет цветов. Над этим шедевром работала швея китайского происхождения в нью-йоркском ателье.

К платью Мелания добавила черный чокер с бриллиантовой брошью 1955 года от Harry Winston и белые туфли-лодочки. Ее распущенные волосы и вечерний макияж завершили образ, излучающий изысканность и простоту.

Мелания Трамп очаровала своим платьем
Дональд и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Эрве Пьер признался, что для него честь сотрудничать с первой леди. Он отметил, что ее стиль тяготеет к классическому сочетанию белого и черного, которое и было воплощено в платье.

Интересно, что Пьер присоединился к небольшой группе дизайнеров, которые создавали инаугурационные платья для первых леди США. Среди них Джейсон Ву, работавший с Мишель Обамой, и Джеймс Галанос, создававший образы для Нэнси Рейган.

Первое инаугурационное платье Мелании, изготовленное в 2017 году, настолько поразило критиков, что теперь хранится в Смитсоновском институте. Этот ванильный шелковый шедевр с открытыми плечами и бордовой лентой на талии стал настоящим символом стиля.

Мелания Трамп имеет очень утонченный вкус
Мелания Трамп, 2017. Фото: Vogue

Получит ли новое платье столько же одобрительных отзывов? Пьер лишь надеется, что критики оценят его по достоинству. Но, учитывая то, как элегантно выглядела Мелания в этот вечер, сомнений в этом почти нет.

Ранее мы писали о том, каких правил в стиле придерживается Мелания Трамп.

Также мы сообщали, какие духи выпустил Дональд Трамп в период выборов в США.

мода платье образ стиль Мелания Трамп

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