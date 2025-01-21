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Меланія Трамп з'явилася на балу в елегантній сукні-футлярі

21 січня 2025 11:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Меланія Трамп вразила у сукні-футлярі від іменитого дизайнера
Меланія Трамп. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дружина президента США Дональда Трампа — Меланія Трамп знову в центрі уваги завдяки своєму вибору сукні для інавгураційного балу, що відбувся у Вашингтонському конференц-центрі. Як і попереднього разу, її образ створив особистий стиліст і дизайнер Ерве П’єр, який розробив і першу інавгураційну сукню Меланії у 2017 році.

Про це повідомляє WWD.

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Чим здивувала Меланія Трамп цього разу

Цього разу Меланія обрала елегантну білу сукню без бретелей із довгим розрізом до стегна, що підкреслила її фігуру. Особливістю сукні стало чорне оздоблення, яке вишукано огортало ліф. Ідея дизайну, за словами П’єра, натхненна образом стрічки, що обвиває букет квітів. Над цим шедевром працювала швачка китайського походження у нью-йоркському ательє.

До сукні Меланія додала чорний чокер із діамантовою брошкою 1955 року від Harry Winston та білі туфлі-човники. Її розпущене волосся і вечірній макіяж завершили образ, що випромінював вишуканість і простоту.

Меланія Трамп зачарувала своєю сукнею
Дональд і Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Ерве П’єр зізнався, що для нього честь співпрацювати з першою леді. Він зазначив, що її стиль тяжіє до класичного поєднання білого і чорного, яке й було втілено у сукні.

Цікаво, що П’єр приєднався до невеликої групи дизайнерів, які створювали інавгураційні сукні для перших леді США. Серед них Джейсон Ву, який працював із Мішель Обамою, і Джеймс Галанос, що створював образи для Ненсі Рейган.

Перша інавгураційна сукня Меланії, виготовлена у 2017 році, настільки вразила критиків, що тепер зберігається у Смітсонівському інституті. Цей ванільний шовковий шедевр із відкритими плечима та бордовою стрічкою на талії став справжнім символом стилю.

Меланія Трамп має дуже витончений смак
Мелания Трамп, 2017. Фото: Vogue

Чи отримає нова сукня стільки ж схвальних відгуків? П’єр лише сподівається, що критики оцінять її гідно. Але, з огляду на те, який елегантний вигляд мала Меланія цього вечора, сумнівів у цьому майже немає.

Раніше ми писали про те, яких правил в стилі притримується Меланія Трамп.

Також ми повідомляли, які парфуми випустив Дональд Трамп в період виборів в США.

мода сукня образ стиль Меланія Трамп

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