Самый модный материал 2025 - вещи, которые все захотят носить

Женщина держит шляпу. Фото: Freepik

Каждый сезон модные бренды показывают что-то новое, и этой зимой дизайнеры поразили необычными материалами. Кожа, замша, мех — все это остается актуальным, но настоящим открытием стал бархат. Он не только имеет роскошный вид, но и добавляет уюта в холодное время года.

Новини.LIVE расскажет, за что большинство полюбили бархат.

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Почему бархат в тренде

Раньше бархат чаще ассоциировался с мужскими вещами, но сейчас его активно используют в женской моде. Он выглядит очень элегантно и дорого. В этом сезоне дизайнеры сделали бархат современным. Например, Schiaparelli создали длинные платья-жакеты, Jil Sander показали стильные комбинезоны, а Balmain и Eudon Choi предложили костюмы, которые выглядят классически, но в них присутствует нотка роскоши.

Платье из бархата. Фото: скриншот видео

Как носить бархат

Самый популярный способ этой зимой — выбирать полностью бархатный образ: платья, костюмы или комбинезоны. Это выглядит стильно и придает уверенности. Если такой образ кажется слишком смелым, бархат можно сочетать с другими вещами:

Наденьте бархатный жакет с простыми джинсами для повседневного образа.

Бархатные брюки будут отлично смотреться с кашемировым свитером.

Этот материал подходит для любых ситуаций: как для работы, так и для вечеринок. Черный или бордовый бархат добавят классики, а нестандартные цвета, например, горчичный или серый, сделают образ уникальным.

Вещи из бархата. Фото: скриншот видео

Почему стоит попробовать

Бархат не только красивый, но и очень комфортный. В холодное время года он создает ощущение уюта. Этот материал подходит для экспериментов, поэтому каждый может найти свой стиль. Бархат — это способ выглядеть модно и чувствовать себя хорошо.

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