Наймодніший матеріал 2025 — речі, які всі захочуть носити

Жінка тримає капелюх. Фото: Freepik

Кожного сезону модні бренди показують щось нове, і цієї зими дизайнери вразили незвичайними матеріалами. Шкіра, замша, хутро — усе це залишається актуальним, але справжнім відкриттям став бархат. Він не лише має розкішний вигляд, але й додає затишку в холодну пору року.

Новини.LIVE розповість, за що більшість полюбили бархат.

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Чому бархат у тренді

Раніше бархат частіше асоціювався з чоловічими речами, але зараз його активно використовують у жіночій моді. Він має дуже елегантний й дорогий вигляд. Цього сезону дизайнери зробили бархат сучасним. Наприклад, Schiaparelli створили довгі сукні-жакети, Jil Sander показали стильні комбінезони, а Balmain і Eudon Choi запропонували костюми, які мають класичний вигляд, але в них присутня нотка розкоші.

Сукня з бархату. Фото: скриншот відео

Як носити бархат

Найпопулярніший спосіб цієї зими — обирати повністю бархатний образ: сукні, костюми або комбінезони. Це має стильний вигляд й додає впевненості. Якщо такий образ здається занадто сміливим, бархат можна поєднувати з іншими речами:

Одягніть бархатний жакет із простими джинсами для повсякденного образу.

Бархатні штани матимуть чудовий вигляд з кашеміровим светром.

Цей матеріал пасує для будь-яких ситуацій: як для роботи, так і для вечірок. Чорний чи бордовий бархат додадуть класики, а нестандартні кольори, наприклад, гірчичний чи сірий, зроблять образ унікальним.

Речі з бархату. Фото: скриншот відео

Чому варто спробувати

Бархат не лише красивий, але й дуже комфортний. У холодну пору року він створює відчуття затишку. Цей матеріал підходить для експериментів, тому кожен може знайти свій стиль. Бархат — це спосіб мати модний вигляд й почуватися добре.

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