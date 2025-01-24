Идеальный маникюр после 40 лет - цвета, которые омолаживают

Красивый маникюр. Фото: Freepik

Зимний маникюр — это отличный способ добавить образу индивидуальности, освежить стиль и даже скорректировать форму рук и пальцев. Особенно это актуально для женщин 40+, ведь правильно выбранный цвет и стиль могут создать изящный и омолаживающий эффект.

Новини.LIVE расскажет, какие ногти точно стоит сделать.

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"Моко" — стильная нежность

Главный оттенок 2025 года по версии Pantone — Mocha Mousse — стал настоящим вдохновением для стилистов. Это приглушенный кофейный тон, который напоминает любимый горячий напиток. Он универсален, подходит к любому цвету кожи и великолепно смотрится как с глянцевым покрытием, так и с нежным градиентом.

Такой маникюр — идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть элегантно, но без чрезмерной вычурности.

Коричневые ногти. Фото из Instagram

Прозрачный розовый — вне времени

Прозрачные розовые ногти остаются фаворитом среди модниц. Их простота и способность гармонично сочетаться с любой длиной ногтей делают этот вариант беспроигрышным.

Это идеальный выбор для ежедневного образа, который выглядит сдержанно, но добавляет нотку роскоши. Такой маникюр подчеркнет нежность и естественную красоту рук.

Розовые ногти. Фото из Instagram

Темный бордовый — классика элегантности

Темные насыщенные оттенки, такие как бордовый или винный, всегда ассоциируются с роскошью. В 2025 году они снова на пике популярности. Эти цвета создают эффект длинных и изящных пальцев, особенно если ногти имеют среднюю длину.

Обычное покрытие без дополнительных украшений добавляет маникюру сдержанности и изысканности. Бордовый прекрасно подходит для формальных событий и вечерних выходов, добавляя образу нотки элегантности.

Темный бордовый. Фото из Instagram

Что выбрать

Каждый из этих трендов имеет свои преимущества, и главное — они помогают самовыразиться. Будь то нежный кофейный, или прозрачный розовый, или глубокий бордовый — важно выбрать тот оттенок, который придает уверенности и гармонично дополняет ваш стиль.

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