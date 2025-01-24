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Манікюр, що омолоджує руки — ідеальні кольори для жінок 40+

24 січня 2025 19:44
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Ідеальний манікюр після 40 років — кольори, які омолоджують
Гарний манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимовий манікюр — це чудовий спосіб додати образу індивідуальності, освіжити стиль та навіть скоригувати форму рук і пальців. Особливо це актуально для жінок 40+, адже правильно обраний колір і стиль можуть створити витончений та омолоджуючий ефект. 

Новини.LIVE розповість, які нігті точно варто зробити.

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Які нігті варто робити жінкам після 40 років

"Моко" — стильна ніжність

Головний відтінок 2025 року за версією Pantone — Mocha Mousse —став справжнім натхненням для стилістів. Це приглушений кавовий тон, який нагадує улюблений гарячий напій. Він універсальний, підходить до будь-якого кольору шкіри та чудовий має вигляд як із глянцевим покриттям, так і з ніжним градієнтом.

Такий манікюр — ідеальний вибір для тих, хто хоче мати елегантний вигляд, але без надмірної химерності.

Коричневі нігті в тренді цього року
Коричневі нігті. Фото з Instagram

Прозорий рожевий — поза часом

Прозорі рожеві нігті залишаються фаворитом серед модниць. Їхня простота та здатність гармонійно поєднуватися з будь-якою довжиною нігтів роблять цей варіант безпрограшним.

Це ідеальний вибір для щоденного образу, який мати стриманий вигляд, але додає нотку розкоші. Такий манікюр підкреслить ніжність і природну красу рук.

Рожевий на нігтях має дуже ніжний вигляд
Рожеві нігті. Фото з Instagram

Темний бордовий — класика елегантності

Темні насичені відтінки, як-от бордовий чи винний, завжди асоціюються з розкішшю. У 2025 році вони знову на піку популярності. Ці кольори створюють ефект довгих і витончених пальців, особливо якщо нігті мають середню довжину.

Гладке покриття без додаткових прикрас додає манікюру стриманості та вишуканості. Бордовий чудово підходить для формальних подій і вечірніх виходів, додаючи образу нотки елегантності.

Бордовий колір на нігтях додасть вишуканості образу
Темний бордовий. Фото з Instagram

Що обрати

Кожен із цих трендів має свої переваги, і головне — вони допомагають самовиразитися. Чи то ніжний кавовий, чи прозорий рожевий, чи глибокий бордовий — важливо обрати той відтінок, який додає впевненості й гармонійно доповнює ваш стиль.

Раніше ми писали про те, чому полігель на нігтях в трендах цієї зими.

Також ми повідомляли, які є стильні дизайни манікюра з чорним кольором.

мода манікюр краса стиль нігті

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:00 Заброньований у розшуку — коли це можливо

19:48 Подробиці трощі танкерів РФ у морі— підвела герметичність

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