Маникюр на короткие ногти 2025 – стильные варианты на каждый день.

Однотонный маникюр. Фото: Freepik

Короткие ногти сейчас на пике популярности. Это сочетание стиля, практичности и легкости в уходе. Они стали любимцами многих женщин, ведь короткая длина не только выглядит элегантно, но и подходит для активного образа жизни.

Издание Woman And Home поделилось топовыми цветами этой зимы, которые сделают ваши руки стильными и ухоженными.

Читайте также:

Этой зимой в тренде естественность и изящество, а значит, короткие ногти станут идеальной базой для модного маникюра.

Как подготовить ногти к зимнему маникюру

Прежде чем выбирать цвет или дизайн, важно позаботиться о здоровье ногтей. Вот несколько простых рекомендаций:

Укрепляйте ногти. Используйте базовые покрытия, защищающие ногтевую пластину.

Используйте базовые покрытия, защищающие ногтевую пластину. Увлажняйте руки. В зимнее время кожа рук нуждается в особом уходе. Кремы помогут избежать сухости и трещин.

В зимнее время кожа рук нуждается в особом уходе. Кремы помогут избежать сухости и трещин. Защищайте ногти. Предпочитайте процедуры, которые не вредят естественному росту ногтей.

Главные зимние тренды маникюра для коротких ногтей

Бордовый цвет

Классика, которая никогда не выходит из моды. Бордовый выглядит сдержанно, но придает образу глубины и элегантности.

Бордовый цвет. Фото с Instagram

Черный лак

Глянцевый черный на коротких ногтях — это минимализм, подходящий к любому наряду.

Черные ногти. Фото с Instagram

Глазированные ногти

Для праздничных мероприятий идеально подходит перламутровое покрытие. Оно придает блеск и выглядит очень женственно.

Глазированные ногти. Фото с Instagram

Французский маникюр с черепаховым дизайном

Классический френч в новой интерпретации. "Черепаховые" кончики на короткой миндалевидной форме — впечатляющий тренд.

Френч с интересным принтом. Фото с Instagram

Темно-зеленый лак

Насыщенный и глубокий, этот оттенок прекрасно выглядит на квадратных коротких ногтях.

Зеленые ногти. Фото с Instagram

Нюдовые ногти

Кремовые и бежевые оттенки остаются неизменной классикой, подходящей к любому образу.

Маникюр в стиле нюд. Фото с Instagram

Короткие ногти — это возможность экспериментировать с цветами и дизайнами без лишних хлопот. Они не нуждаются в сложном уходе, но всегда выглядят аккуратно и стильно.

Раньше мы писали о том, какой nail-тренд в последнее время становится все более популярным.

Также мы сообщали, как выглядит японский маникюр и почему он неожиданно оказался в трендах 2025 года.