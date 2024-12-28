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Манікюр на зиму 2025 — найкращі ідеї для коротких нігтів

28 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Манікюр на короткі нігті 2025 — стильні варіанти на кожен день
Однотонний манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Короткі нігті зараз на піку популярності. Це поєднання стилю, практичності та легкості у догляді. Вони стали улюбленцями багатьох жінок, адже коротка довжина не тільки має елегантний вигляд, а й підходить для активного способу життя. 

Видання Woman And Home поділилося топовими кольорами цієї зими, які зроблять ваші руки стильними та доглянутими.

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Цієї зими в тренді природність і витонченість, а значить, короткі нігті стануть ідеальною базою для модного манікюру. 

Як підготувати нігті до зимового манікюру

Перш ніж обирати колір або дизайн, важливо подбати про здоров’я нігтів. Ось кілька простих рекомендацій:

  • Зміцнюйте нігті. Використовуйте базові покриття, які захищають нігтьову пластину.
  • Зволожуйте руки. У зимову пору шкіра рук потребує особливого догляду. Креми допоможуть уникнути сухості та тріщин.
  • Захищайте нігті. Віддавайте перевагу процедурам, які не шкодять природному росту нігтів.

Головні зимові тренди манікюру для коротких нігтів

Бордовий колір

Класика, яка ніколи не виходить із моди. Бордовий має стриманий вигляд, але додає образу глибини й елегантності.

Бордовий колір на нігтях має елегантний вигляд
Бордовий колір. Фото з Instagram

Чорний лак

Глянцевий чорний на коротких нігтях — це мінімалізм, який підходить до будь-якого вбрання.

Чорний колір на нігтях має дуже сміливий вигляд
Чорні нігті. Фото з Instagram

Глазуровані нігті

Для святкових заходів ідеально підходить перламутрове покриття. Воно додає блиску та має дуже жіночний вигляд.

Незвичайний дизайн манікюра
Глазуровані нігті. Фото з Instagram

Французький манікюр із черепаховим дизайном

Класичний френч у новій інтерпретації. "Черепахові" кінчики на короткій мигдалеподібній формі — тренд, який вражає.

Френч у стильному дизайні
Френч з цікавим принтом. Фото з Instagram

Темно-зелений лак

Насичений і глибокий, цей відтінок має чудовий вигляд на квадратних коротких нігтях.

Зелений колір на нігтях буде в тренді 2025 року
Зелені нігті. Фото з Instagram

Нюдові нігті

Кремові та бежеві відтінки залишаються незмінною класикою, яка пасує до будь-якого образу.

Бежеві відтінки в манікюрі мають природний вигляд
Манікюр у стилі нюд. Фото з Instagram

Короткі нігті — це можливість експериментувати з кольорами та дизайнами без зайвих клопотів. Вони не потребують складного догляду, але завжди мають акуратний та стильний вигляд. 

Раніше ми писали про те, який nail-тренд останнім часом стає все більш популярним. 

Також ми повідомляли, який має вигляд японський манікюр і чому він неочікувано опинився в трендах 2025 року.

мода тренди манікюр стиль нігті

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