Манікюр на короткі нігті 2025 — стильні варіанти на кожен день

Манікюр на зиму 2025 — найкращі ідеї для коротких нігтів
Короткі нігті зараз на піку популярності. Це поєднання стилю, практичності та легкості у догляді. Вони стали улюбленцями багатьох жінок, адже коротка довжина не тільки має елегантний вигляд, а й підходить для активного способу життя.
Видання Woman And Home поділилося топовими кольорами цієї зими, які зроблять ваші руки стильними та доглянутими.
Цієї зими в тренді природність і витонченість, а значить, короткі нігті стануть ідеальною базою для модного манікюру.
Як підготувати нігті до зимового манікюру
Перш ніж обирати колір або дизайн, важливо подбати про здоров’я нігтів. Ось кілька простих рекомендацій:
- Зміцнюйте нігті. Використовуйте базові покриття, які захищають нігтьову пластину.
- Зволожуйте руки. У зимову пору шкіра рук потребує особливого догляду. Креми допоможуть уникнути сухості та тріщин.
- Захищайте нігті. Віддавайте перевагу процедурам, які не шкодять природному росту нігтів.
Головні зимові тренди манікюру для коротких нігтів
Бордовий колір
Класика, яка ніколи не виходить із моди. Бордовий має стриманий вигляд, але додає образу глибини й елегантності.
Чорний лак
Глянцевий чорний на коротких нігтях — це мінімалізм, який підходить до будь-якого вбрання.
Глазуровані нігті
Для святкових заходів ідеально підходить перламутрове покриття. Воно додає блиску та має дуже жіночний вигляд.
Французький манікюр із черепаховим дизайном
Класичний френч у новій інтерпретації. "Черепахові" кінчики на короткій мигдалеподібній формі — тренд, який вражає.
Темно-зелений лак
Насичений і глибокий, цей відтінок має чудовий вигляд на квадратних коротких нігтях.
Нюдові нігті
Кремові та бежеві відтінки залишаються незмінною класикою, яка пасує до будь-якого образу.
Короткі нігті — це можливість експериментувати з кольорами та дизайнами без зайвих клопотів. Вони не потребують складного догляду, але завжди мають акуратний та стильний вигляд.
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